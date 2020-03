– Trine har gjort en formidabel innsats for partiet som partileder gjennom 10 år. Jeg har forståelse og respekt for valget hennes. Det viser hvilken dame hun er og det viser at hun setter partiet foran seg selv, sier Nybø.

Næringsministeren sier hun fikk beskjed av Skei Grande på søndag.

– Nå må de som ønsker å være lederkandidater vise lederskap og vise at de ikke bare vil vinne Venstre for seg selv, men for de liberale verdiene og samle velgere for disse verdiene. Det er et stort ansvar. Jeg leder nå Venstres arbeid i regjeringen og jeg er klar til budsjettforhandlingene starter mandag.

Gå i seg selv

Hun sier at hun stiller seg til disposisjon for valgkomiteen, på spørsmål om hun er en lederkandidat.

Hun oppfordrer til en respektfull runde før ledervalget.

– Det å være liberal er å være åpen, raus og generøs. Det er noen og enhver som kan gå i seg selv og vurdere om de har levd opp til de verdiene de siste dagene, ikke minst såkalte anonyme kilder, sier Nybø.

Dørum: – En beklagelig kultur

– Jeg tror på Trines forklaring om at hun stod på som leder for hun ville samle partiet om en ny lederkandidat. Så kom hun dit hun kom, og tok den beslutningen hun tok, sier Odd Einar Dørum til TV 2.

Dørum er tidligere Venstre-leder og har vært en tett samarbeidspartner med Skei Grande.

– Jeg beklager at det ble slik. Hun har gitt alt for at Venstre skulle lykkes og presset mot Trine har vært tøffere enn jeg opplevde da jeg var partileder. Trine har opplevd et kjør over mange år, og det har utviklet seg en beklagelig lekkasjekultur. Jeg har beundret henne over hvordan hun har stått i dette, sier Dørum.

Ifølge TV 2s opplysninger ønsket bare 1 av 9 i valgkomiteen primært Skei Grande som leder.