Meldte seg på Sommerhytta for å få en ny start på livet etter tre tøffe år

En far og en sønn kjemper mot tre kjærestepar for å vinne Sommerhytta 2020.

Denne høsten er det klart for den fjerde sesongen av Sommerhytta på TV 2. Programmet skulle egentlig ha premiere i mars i år, men på grunn av koronakrisen ble det endringer i TV 2s planlagte sendeskjema og Sommerhytta-sesongen ble utsatt.

I programmet skal fire deltakerpar kjempe om å vinne hytta som de selv pusser opp og innreder i løpet av ti uker.

Ett av deltakerparene er far Mikkel Schmith (64) og sønn Cornelius Schmith (24). Det var Cornelius som meldte på seg selv og faren.

– Jeg og pappa har sett mye på oppussingsprogram, og vi har interesse for oppussing og interiør. Så jeg tenkte at Sommerhytta måtte være ideelt for oss, sier han på telefon til TV 2.

24-åringen studerer tjenestedesign ved Westerdals, mens hans 64 år gamle far er pensjonert slakter og pølsemaker.

Se de første bildene fra den nye Sommerhytta-sesongen i videoen i toppen av saken.

Vanskelige år

Sønnen sendte inn en søknad uten å fortelle faren om det, så han fikk først vite om det da de ble kalt inn til intervju.

– Jeg synes det var morsomt. For Cornelius vil det være en god start på voksenlivet om vi vinner ei hytte, sier Mikkel på telefon til TV 2.

Far og sønn drømmer om å vinne ei hytte, som kan være en ny start på livet. Familien har nemlig lagt noen vanskelige år bak seg.

– Familien vår har hatt noen tøffe år i det siste. Min mamma døde av kreft for tre år siden, og nærmere ett år etterpå fikk pappa også kreft. Det var tøft å først miste mamma, og så rett etterpå ble pappa dødssyk, sier Cornelius.

To kreftdiagnoser

Moren fikk påvist kreft i en kul i ansiktet våren 2016, og etterhvert spredte kreften seg til hele kroppen.

– Hele prosessen gikk fort. Hun responderte bra på den første runden med cellegift, men etter det ble det verre. Det var under et halvt år fra hun fikk diagnosen til hun døde, 54 år gammel, sier Cornelius.

Sommeren etter ble også faren rammet. Han fikk påvist prostatakreft og måtte gjennom en operasjon, men nå er han erklært frisk.

SØNN OG FAR: Cornelius Schmith og Mikkel Schmith er to av deltakerne i den nye sesongen av Sommerhytta. Foto: Espen Solli/TV 2

Samlingspunkt

Det er ikke bare sykdom som har påvirket familien de siste årene. Etter at moren døde, bestemte familien seg for å selge Cornelius' barndomshjem i Holmsbu.

Nå bor far Mikkel i Svarstad i Larvik kommune, mens sønn Cornelius bor på Fornebu i Bærum kommune.

– Det vil være veldig fint for oss med ei hytte, ettersom vi ikke har noe sted hvor vi kan samle familie og venner, sier Cornelius.

Nært forhold

Faren og sønnen har fått et nært forhold etter alt de har vært gjennom de siste årene.

– Jeg og pappa har kommet ekstremt mye nærmere hverandre i løpet av de siste årene. Vi snakket sammen om alt og delte mye av våre følelser. Vi er veldig knyttet til hverandre, sier Cornelius.

Mikkel forteller at et av høydepunktene med å være med på Sommerhytta, har vært å få tilbringe så mye tid sammen med sønnen.

– Det har vært noen tøffe år, fra min kone døde og jeg måtte legge ned butikken vi hadde sammen og selge huset, til jeg fikk kreft. Men det som var veldig hyggelig med Sommerhytta, var at jeg og Cornelius kunne tilbringe så mye tid sammen, sier han.

– Vi var sammen hver dag i to og en halv måned, og det er ikke mange pappaer som får mulighet til å gjøre det. Så det var fantastisk. Uansett om vi vinner hytta eller ikke, så var det det største med å være med, legger han til.

PÅ INNSPILLINGEN: Cornelius, Mikkel og hans tre hunder. Foto: Espen Solli/TV 2

Arbeidsfordeling

I Sommerhytta skal altså far og sønn pusse opp og innrede ei hytte. Dersom de står igjen som vinnere av konkurransen etter ti uker, får de hytta til odel og eie.

Programmet ble spilt inn i Lyseren Strandpark i Ytre Enebakk høsten 2019. Det var også her andre sesong av programmet ble spilt inn i 2017.

Før innspillingen startet, hadde duoen noe erfaring med oppussing.

– Vi hadde pusset opp ei stue og et kjøkken, og bygget en terrasse eller to. Pappa har levd et langt liv, så han har erfaring fra mye forskjellig, sier Cornelius.

Da arbeidet ble satt i gang, hadde de en klar arbeidsfordeling.

– Siden pappa er en eldre mann, så var det jeg som tok det meste av det tunge arbeidet på hytta, mens han var veilederen og beslutningstakeren. Det var en fin arbeidsfordeling, og vi var for det meste enige, sier han.

Fire kjente ansikt

Guri Solberg vender tilbake som programleder denne sesongen, og ekspertpanelet består av interiørdesigner Aina Sollie Steen, snekker Lars Fossum og hageekspert Finn Schjøll.

VENDER TILBAKE: Lars Fossum, Guri Solberg, Finn Schjøll og Aina Sollie Steen. Foto: Espen Solli/TV 2

Her er de seks andre Sommerhytta-deltakerne:

Arber og Esra

Arber Topallaj (26) er avdelingsleder for iSmokeKing og Esra Maloku (26) er nyutdannet markedsfører.

Esra og Arber mener at det siste de mangler for å være fullintegrerte nordmenn, er hytte og bunad. De har ikke pusset opp noe før, men de ønsker å skape et moderne og koselig hytteliv.

KJÆRESTER: Arber Topallaj og Esra Maloku. Foto: Espen Solli/TV 2

Øyunn og Levi

Øyunn Krogh (23) er student og Levi Try (22) er bedriftsrådgiver.

Paret traff hverandre på Instagram kun seks måneder før Levi meldte dem på programmet. Sommerhytta er deres første utfordring sammen, og de drømmer om å skape et sted som kan være et samlingspunkt for sine vennegjenger og familier.

KJÆRESTER: Levi Try og Øyunn Krogh. Foto: Espen Solli/TV 2

Jeanett og Jerry

Jeanett Fjeldstad (40) er designer- og produktutvikler i Helly Hansen, og Jerry Johansson (40) er miljøarbeider.

Med sterkt fokus på design, ønsker Jeanett og Jerry å skape et samlingssted for lange frokoster med barna og lange kvelder med vennegjengen.

KJÆRESTER: Jerry Johansson og Jeanett Fjeldstad. Foto: Espen Solli/TV 2

Se Sommerhytta mandag - torsdag på TV 2 og TV 2 Sumo. Premieren er 17. august.