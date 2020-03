– Jeg har stor forståelse for at dette er en belastning for både enkeltpersoner og bedrifter, men vi er i en ekstraordinær situasjon, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

Eksempelvis må arrangører som avlyser selv stå økonomisk ansvarlig.

Det finnes derimot unntak, blant annet dersom boliger og hoteller blir rekvirert for å isolere smittede.



Det samme gjelder dersom helsepersonell, både i og utenfor helse- og omsorgstjenesten, blir beordret og omdisponert.

