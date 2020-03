– Vi vil ha Sveinung Rotevatn som leder

Onsdag ble det kjent at Venstre-leder Trine Skei Grande går av som partileder og statsråd.

– Vi har stått fast ved hva vi tenker om hvem som burde lede partiet. Det er Sveinung Rotevatn, sier nestleder i Unge Venstre, Ane Brevik, til TV 2.

– Nå må landstyret ta stilling til hvem som får ledervervet, men vi vil være åpne om hvem vi anbefaler, sier hun videre.

Brevik, som også er leder i Bergen Venstre, takker Skei Grande for jobben hun har gjort.

– Det er en bittersøt følelse. Trine har gjort en fantastisk jobb med partiet, og løftet Venstre over sperregrensen ved to stortingsvalg. Samtidig opplever vi at kravet om fornyelse har gjort seg gjeldende i eget lokallag og i hele organisasjonen.

Forståelse

Næringsminister Iselin Nybø (V) får nå ansvaret for å lede Venstres arbeid i regjering, som den med lengst ansiennitet av Venstre-statsrådene. Nybø sier at hun har forståelse for at Skei Grande nå trekker seg.

– Trine har gjort en formidabel innsats for partiet som partileder gjennom 10 år. Jeg har forståelse og respekt for valget hennes. Og det viser at hun setter partiet foran seg selv.

Nybø ber om at lederkandidatene setter partiet i sentrum.

– Nå må de som ønsker å være lederkandidater vise lederskap og vise at de ikke bare vil vinne Venstre for seg selv, men for de liberale verdiene og samle velgere for disse verdiene. Det er et stort ansvar, avslutter statsråden.

– Burde hun ha gitt valgkomiteen gitt beskjed tidligere om at hun ikke ønsket å fortsette som leder?

– Hva som har blitt sagt i valgkomiteen har jeg ikke peiling på, så det kommer jeg heller ikke til å kommentere, avslutter Nybø.

– En unngåelig utvikling

Tidligere statsekretær i klima- og miljødepartementet, Atle Hamar, har støttet kritikken av Skei Grande etter at han selv og Ola Elvestuen ble vraket fra regjeringen. Hamar sier til TV 2 at han ikke ble overrasket over Skei Grande sin beslutning.

– Det var vel en uunngåelig utvikling, med alt som kom frem det siste døgnet om valgkomiteens innstilling, sier Hamar.

Hamar mener det er flere gode kandidater i Venstre til å tre inn i ledervervet.

– Rotevatn er en kunnskapsrik og sterk politiker. Raja har en egen evne til å skape begeistring også utenfor partiet. Mens Ola Elvestuen var en meget god klimaminister som håndterte vanskelige saker på en god måte.

Presset

Parlamentarisk leder for Venstres stortingsgruppe, Terje Breivik, forteller at han har forståelse for avgjørelsen.