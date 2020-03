Trine Skei Grande trekker seg som Venstre-leder

En presset Venstre-leder forlot Vandrehallen på Stortinget tirsdag ettermiddag, og nektet å stille til intervju om den anspente situasjonen i partiet.

Nå er det klart at Skei Grande trekker seg som Venstre-leder og kunnskapsminister.

Se sendingen om Trine Skei Grandes avgang på TV 2 Nyhetskanalen eller i videovinduet øverst.

Ifølge TV 2s opplysninger ønsket bare 1 av 9 i valgkomiteen primært Skei Grande som leder.

Ifølge VG forlater Skei Grande regjeringen nå, samtidig som hun sier nei til gjenvalg til Stortinget i 2021.

– I løpet av helgen har jeg kommet til at det beste er at noen andre slipper til, selv om jeg ikke vet hvem det er, sier Grande til avisen.

– Veldig synd

Leder i Venstres valgkomite, Per A. Thorbjørnsen, fikk vite om Skei Grandes avgang bare noen minutter før TV 2 ringte.

– Jeg kan ikke ta stilling til hvem vi vil innstille før øyeblikket. Jeg synes bare det er trist at hun trekker seg. Jeg vet at hun ønsket å stille på grunn av Venstres beste. Jeg må nesten få tid til å fordøye dette, sier Thorbjørnsen til TV 2.

– Det kjennes veldig rart. Jeg snakket med NTB bare for en halvtime siden om at jeg så frem til at hun skulle fortsette som leder, sier Thorbjørnsen.

Fylkesleder Aina Dahl i Telemark og Vestfold Venstre sier hun er satt ut av nyheten.

– Det er veldig synd at Trine ikke vil fortsette. Jeg stilte meg bak valgkomiteens innstilling, og synes dette er veldig trist, sier fylkeslederen til TV 2.

Orienterer stortingruppen

Leder av Agder Venstre, Petter Toldnæs, er også lei seg etter den overraskende avgangen.

– Det var trist at det skjedde på denne måten. Trine er den første Venstre-lederen siden Gunnar Garbo på 1960-tallet som har levert to stortingsvalg over sperregrensen, og hun vil stå som en av Venstres viktigste og sterkeste ledere, sier Toldnæs.

Forrige fredag la valgkomiteen fram en enstemmig innstilling hvor de gikk inn for at Skei Grande skulle fortsette som partileder.

Skei Grande sier hun onsdag kommer til å ringe leder for valgkomiteen for å informere dem om beslutningen. Stortingsgruppe vil bli orientert klokken 15, opplyser hun.

Senere onsdag skal Skei Grande ha et telefonmøte med sentralstyret, der de blant annet skal diskutere om landsmøtet i april skal utsettes.

Roser Skei Grande

Stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad, som tidligere har uttrykt sterk støtte til nestlederkandidat Abid Rajas kandidatur til Venstres partiledelse, sier det er vanskelig å fordøye meldingen om at Skei Grande trekker seg.