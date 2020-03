Lederen i Venstres valgkomite, Per A. Thorbjørnsen, fikk vite om Skei Grandes avgang bare noen minutter før TV 2 ringte.

– Det er trist og sorgfullt. Jeg synes det er et tap. Trine har mistet tillit, men hun har samtidig stått i det. Til slutt ble presset for stort, sier Thorbjørnsen til TV 2.

En presset Venstre-leder forlot Vandrehallen på Stortinget tirsdag ettermiddag, og nektet å stille til intervju om den anspente situasjonen i partiet.

Ifølge TV 2s opplysninger ønsket bare 1 av 9 i valgkomiteen primært Skei Grande som leder.

Ifølge VG forlater Skei Grande regjeringen nå, samtidig som hun sier nei til gjenvalg til Stortinget i 2021.

Thorbjørnsen sier til TV 2 at hun oppriktig hadde sett frem til å forsvare Skei Grande på landsmøtet.

– Nå spør jeg meg selv om hva vi skal gjøre. Dette er ikke dagligdags, og jeg skal være så ærlig og si at jeg ikke vet hva vi skal gjøre. Jeg må lese meg opp på hva vi kan og skal gjøre, og det må jeg få avklart raskt, sier valgkomitélederen.

Ifølge TV 2s kilder var det flertall i valgkomiteen for Sveinung Rotevatn som leder så sent som torsdag. Han har i valgkomiteen større støtte enn Abid Raja. Begge sa tidlig i prosessen til valgkomiteen at de var klare for ledervervet.