Partiene på Stortinget velger å gå foran i arbeidet for å hindre korona-smitte.

Fra nå blir de ansatte i partigruppene bedt om å ta med PC-en hjem og holde seg hjemme dersom det ikke er tvingende nødvendig å være på Stortinget.

– Vi ber alle ha hjemmekontor hvis de kan. Rådgivere og andre enn representantene bes holde seg borte fra møter de ikke absolutt bør være til stede på. Vi er blitt strengere med besøk, særlig større grupper, og vi oppfordrer våre ansatte til å i størst mulig grad unngå rushtiden dersom de er avhengige av offentlig kommunikasjon, sier lederen av Abeiderpartiets sekretariat på Stortinget, Snorre Wikstrøm til TV 2.

Også de ansatte i Frp har fått beskjed om å ha hjemmekontor hvis de kan fra i morgen. Også Høyre, Senterpartiet og SV har innført de samme rutinene og innstramningene for sine rådgivere.

Akkurat nå sitter presidentskapet i et ekstraordinært møte med administrasjonen på Stortinget for å diskutere nye tiltak.

I onsdagens spørretime, der statsminister Erna Solberg stilte opp på vegne av regjeringen, uttrykte politikere fra både Ap, SV og Frp bekymring for at regjeringen ikke har iverksatt tilstrekkelige tiltak, og heller ikke har vært tydelige nok i sine konkrete anbefalinger til folk flest i forbindelse med korona-situasjonen. Flere etterlyste blant annet at myndighetene går ut med klare anbefalinger om bruk av hjemmekontor og unngå rushtiden på offentlig transport.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre kritiserte regjeringen for at myndighetenes informasjon har skjedd utydelig og ukoordinert.

– Pandemi er noe vi vet vi må ha god beredskap for. Situasjonen er svært alvorlig. Folk vil dø. Da må regjeringen være tydelig, sier Jonas Gahr Støre.