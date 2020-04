– Han er så trivelig å ha i huset!

Seline (9) har blitt bestevenn med oteren Svenn, som kom i hus i fjor, da de fant en liten klynkende skapning så å si på trappa.

– Jeg og Svenn, vi bruker samme badekar vi, forteller Seline, mens hun leker med Svenn. Oteren får plaske rundt i iskaldt vann, og kan ikke få nok.

– Han koser seg uti elva, og oppi her, sier Seline.

Etterpå blir han tørket av vertspappa Ståle. Og lekebiter. Det kan han heller ikke få nok av.

Instagram-kjendis

Familien Veie-Rosvoll er aktive på sosiale medier. De som følger kontoen Svenntheotter får stadig vekk nye bilder og videoer fra Svenn sin hverdag.

– Her forleden så var jeg syk, og da kom han inn på rommet mitt og la seg under dyna og beit meg i tåa, sier Seline litt oppgitt.

For han er jo en rakker, Svenn oter. Finner på mye rart og morsomt.

– Det var ikke noe vondt, da, sier Seline.

– Han biter meg mye hardere enn han biter ungene og kona, forteller Ståle Veie-Rosvoll. Ståle ruller pelsskapningen rundt og rundt på stuegulvet. Mens Svenn lager sine distinkte oterlyder.

EN BADEAND: Otere er jo født til å trives i vann. Foto : Privat

Over 92.000 følgere har Svenntheotter på sin Instagramkonto. Flest fra Norge men også mange i andre land.

Bildene viser en artig skrue som ruller seg inn i dopapiret på badet. Og spiser pølse liggende under bordet mens hundene trasker misunnelige rundt.

HALLOWEENSVENN: Svenntheotter har vært sammen med familien i Verdal siden i fjor, og Instagramkontoen hans har nå over 92.000 følgere.

Tilbake til naturen

– VI er glade nå fordi det virker som Svenn trives utendørs, han er inne kanskje bare en time om dagen, og han sover ute på natta. Ståle og kona Linda er fornøyde med det. Det har hele tida vært klart at de skulle prøve å få ham tilbake til sitt egentlige habitat. Når han ble stor nok. Det er han nå.

– Og han fant seg ei lita ei, opplyser Seline.

Til sin overraskelse har de sett Svenn snuse på og leke med en Frøken oter.

– De ruller rundt og leker oppå hverandre. Seline tror de bare er venner.

Vel, det er jo snart vår. Og våryr kan hvem som helst bli.

MYE KOS INNENDØRS: Mopsen Pernille og oteren Svenn har blitt bestekompiser dette året. Foto: Privat

For de voksne er det viktigst at de ser Svenn fange fisk i elva. Da kan han klare seg. Selv om det frister med pølse under middagsbordet også.

Bortskjemt og avholdt

Seline mener Svenn er bortskjemt.

– Han har tatt alle kosebamsene mine, for eksempel.

På tur får han henge etter bandet til hundene. Familien i Verdal har tre mopser. De har fint funnet seg i å ha et fjerde medlem av dyreverdenen innendørs.

En aketur med familien er skikkelig gøyalt. Det som skiller Svenn fra resten av flokken er at han gjerne dukker ned i enhver iskald pytt eller dam. Og blir borte en stund.

– Når han kommer opp så er pelsen tørr på noen få strakser, forteller Ståle.

De tror at Svenn på et vis vil være en del av familien deres. Våren og sommeren vil vise om han løsriver seg fullstendig.

– Han gjør jo som han vil, konkluderer Seline.