Russerne ut mot det norske landslaget: – Her fant de seg en god unnskyldning

Tirsdag bekreftet Norges Skiforbund at den norske langrennstroppen dropper verdenscupavslutningen i Canada og USA, i fare for koronaviruset.

– Dette er en totalvurdering. Det ene er det helsemessige i sjansen for å bli smittet, men det er også en større vurdering som går på vårt ansvar på å begrense smitter. I tillegg handler det om vårt ansvar som skiforbund om å ta vare på utøvere, ansatte og familier, sier langrennssjef Espen Bjervig til TV 2.

Russiske Aleksandr Bolsjunov leder mennenes verdenscup foran Johannes Høsflot Klæbo. Therese Johaug er helt suveren blant jentene.

– Respektløst

Nå raser Bolsjunovs trener over det norske langrennslaget vurdering.

– Det er ikke slik vi vil vinne verdenscupen. At de norske utøverne ikke kommer, er respektløst overfor de andre nasjonene. Det går hardt utover sammenlagtstillingen, sier Jurij Borodavko, ifølge The Daily Skier.

Sjefen for Det russiske skiforbundet, Jelena Välbe, mener Norge er feige.

– Det at det norske landslaget ikke vil reise til USA, er deres problem. Jeg vet ikke hva de er redde for, men jeg tror de rett og slett ikke er vant til å tape. Og her fant de seg en god unnskyldning for ikke å delta, nemlig koronaviruset, sier Välbe, ifølge russiske Sport 24.

Den russiske langrennstreneren Markus Cramer mener på sin side at hele verdenscupavslutningen burde blitt avlyst.

– Jeg forstår ikke hvorfor FIS ikke bare avlyser hele rennet i forveien. I motsetning til Norge, har vi reist til Canada for å konkurrere, og det vil vi gjøre, sier Cramer, ifølge The Daily Skier.

Klæbo: – Det er trist

Johannes Høsflot Klæbo støtter landslagsledelsens vurdering.

– Jeg støtter valget til Det norske skiforbundet 100 prosent. Vi bør alle bidra til å minimere spredningen av viruset. Det er viktigere enn å gå verdenscupavslutningen i Canada og USA. Jeg så frem til å delta i Nord-Amerika, og det er trist at vi ikke får deltatt. Jeg hadde håpet å sikre seieren i sprintverdenscupen i Minneapolis, men for øyeblikket er det er viktigere ting å tenke på. Alle titler er av lite betydning i denne sammenhengen, sier Klæbo i en uttalelse gjennom far og agent Haakon Klæbo, gjengitt av The Daily Skier.

Langrennssjef Bjervig konstaterer at Klæbo kan miste ledelsen i sprintverdenscupen.

– For våre utøveres del handler det om at de går glipp av fem individuelle verdenscuprenn, og en mixed stafett. Therese vinner verdenscupen sammenlagt uansett, slik det ser ut. Johannes (Høsflot Klæbo) leder sprintverdenscupen, og kan teoretisk miste den. Men utøverne har stor forståelse for denne beslutningen, og dette er noe som går langt utenom det sportslige, understreker Bjervig.