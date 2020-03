Avlyser ishockey-sluttspillet

Norges Ishockeyforbund avlyser all kampaktivitet med umiddelbar virkning

Det bekrefter forbundet overfor TV 2.

– Det er både en enkel og komplisert bakgrunn for denne avgjørelsen. Det er med bakgrunn av den utviklingen vi har sett den siste tiden med korona-viruset. Det har gjort det mer og mer utfordrende å både arrangere og ikke minst ta individuelle avgjørelser med tanke på det å ville reise til kamper, forteller Ottar Eide, Generalsekretær i ishockeyforbundet, til TV 2.

– Må bidra til å hindre spredning

Han fortsetter:

– Vi ser jo at det er veldig mye reising i sporten vår, og dermed vil vi ikke utsette noen for den belastningen det vil være for klubbene med tanke på å eventuelt la spillere være igjen hjemme. Og så må vi bidra til at det blir minst mulig belastning med tanke på spredningen av dette viruset, poengterer Eide.

– Hvilke sportslige konsekvenser får dette?

– Nå blir altså ikke sluttspillet spilt, og så har vi kvalikkamper fra andre divisjon og til GET-ligaen som blir påvirket. Hvordan vi skal håndtere dette må vi komme tilbake til. Vi ser at det er flere ubesvarte spørsmål, og de må vi komme fortløpende tilbake til. Men dette var en viktig og riktig avgjørelse å ta. Så er det noen spørsmål vi i etterkant må komme tilbake til, svarer han.

Støtte fra samtlige klubber

Ifølge generalsekretæren støtter alle klubbene i de øverste divisjonen avgjørelsen.

– Alle klubbene stiller seg bak dette, både i GET-ligaen og de som spiller kvalifisering. Vi har hatt telefonmøter med alle klubbene i dag, og alle sammen stiller seg bak denne beslutningen, forteller Ottar Eide.

I en pressemeldingen skriver ishockeyforbundet følgende om avgjørelsen:

Med bakgrunn i den kritiske sitasjonen med smitte av Coronaviruset, og fare for folks helse har NIHF i dag bestemt at all kampaktivitet på klubbnivå avlyses med umiddelbar virkning for resten av sesongen.

Det innebærer at sluttspillet i Get-ligaen og for kvinner avlyses, og det samme gjelder kvalifiseringsspill mellom divisjonene. Alle andre kamper, sluttspill og turneringer i aldersbestemte klasser avlyses.