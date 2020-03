Anita Skorgan: – For en artist, og for en type

Onsdag klokken 12.30 bisettes Jahn Teigen i Tønsberg domkirke. Seremonien ledes av biskop Per Arne Dahl.

Teigen døde 24. februar, 70 år gammel.

Flere kjente navn minnes Teigen med sang eller minneord under begravelsen, deriblant Anita Skorgan, som var gift med den folkekjære artisten fra 1984 til 1987.

– Kjære Jahn. Jeg har kjent deg så lenge. Allerede før vi møttes gjennom musikken. Da jeg hørte «Min første kjærlighet» på radio, var jeg solgt, innleder hun minneordene.

Skorgan og Teigen har datteren Sara Skorgan Teigen sammen. Datteren skal fremføre låten «Adieu».

– Vilt spennende

Skorgan forteller at hun var solgt da hun hørte sangen på radio, fordi Jahn som var så tøff, sang en romantisk, enkel og sårbar sang.

– For en sanger, for en låtskriver, for en artist og for en type, fortsetter Skorgan.

Hun var 20 år og hadde nettopp flyttet hjemmefra da hun ble invitert til Teigen i Holmenkollåsen for første gang.

– Det var vilt spennende. Endelig stod jeg foran døra til Norges kuleste mann med hamrende hjerte. Døren gikk opp, og der stod du med et fett glis, digre solbriller, tøfler og leopardkåpe, forteller Skorgan til latter fra gjestene i kirken.

Ble kjærester fort

Skorgan forteller at det hang 68 stilige solbriller på et digert elghorn i gangen hos Teigen.

– Vi forstod hverandre umiddelbart, selv om vi kjørte to vidt forskjellige profiler. Vi ble kjærester fort. Jeg har aldri møtt noen som var så glad i og opptatt av folk som deg, minnes hun.

Skorgan forteller at Teigens store interesse var å studere alle rundt seg, slik skuespillere ofte gjør.

– Som en ekte klovn parodierte du oss alle til vi lå på ryggen og lo.

Hun minnes første gang paret skulle ut av huset for å spise på restaurant.

– Jeg spurte deg om du ikke kunne ta på noe diskré, sånn at vi kanskje kunne få snakke litt sammen. «Å, ja», sa du, og stilte i en sitrongul dress, forteller hun.

Hun forteller at det ble vanskelig å gå ut, og at de derfor hadde hyppige besøk i hjemmet.

Se Skorgan framføre Teigens låter i bisettelsen:

Hadde det fint som venner

Skorgan forteller at hun på et tidspunkt fikk kalde føtter, og at hun derfor reiste på et modelloppdrag i Filippinene. Da reiste Teigen etter.

– Dine anstrengelser gjorde inntrykk, og du vant meg tilbake. Jeg er så glad for akkurat det, for hvis du hadde gitt meg opp hadde vi ikke fått vår Sara og lille Josef.