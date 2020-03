Avlysningene skjer fra og med torsdag, skriver Universitas.

I tillegg til at alle ikke-undervisningsrelaterte arrangementer avlyses, skal all undervisning med over 100 deltagere enten foregå digitalt eller avlyses.

Tirsdag kveld valgte Humanistisk fakultet ved UiO å avlyse forelesninger i faget EXPHIL03, som har drøyt 500 studenter.

Forsvarsminister Frank Bakke Jensen (H) skulle egentlig holde et foredrag for studenter ved UiO tirsdag, men avlyste møtet fordi han kan ha vært eksponert for koronaviruset.