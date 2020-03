«Halve» Serbia spiller i Italia – landslagssjefen frykter stjernespillere mister Norge-kampen

Flere av Serbias aller største stjerner spiller fotball i Italia. Nå frykter Serbias landslagssjef at skjebnekampen mot Norge skal måtte gå av stabelen uten flere av sine nøkkelspillere.

Bakgrunnen er at italienske myndigheter har lagt ned forbud mot enhver reise inn og ut av et område, såfremt det ikke er strengt nødvendig.

Det har blant annet ført til at svenskene allerede konkludert med at de ikke kommer til å ta med sine spillere som spiller i Italia til sine landskamper i mars.

Landslagsledelsen til Serbia frykter nå det verst tenkelige scenarioet og har satt i gang en rekke drastiske tiltak.

– Det er ikke riktig at vi skal spille denne kampen uten våre regulære spiller fra Italia, sier landslagssjef Ljubiša Tumbaković til Sportski Zurnal.



Det serbiske fotballforbundet skal ha blant annet ha chartret to fly. Disse skal, om planen lykkes og det lar seg gjøre, hente spillerne i Italia og få dem ut av landet før det som omtales som «fristen 23. mars».

Men Tumbaković «frykter at italienske myndigheter vil kunne blokkere denne muligheten».

TV 2 har vært i kontakt med UEFA for å høre hva det er som skal til for å utsette en kamp. Det konkrete spørsmålet ønsker de ikke å besvare.

Ifølge generalsekretær Pål Bjerketvedt tyder imidlertid alt på at det blir kamp slik det ser ut nå.

– Vi er i løpende dialog med Uefa, men det er ikke noe som tyder på at det blir noen avlysning, sier Bjerketvedt til NTB.

Han presiserer at han har full forståelse for at dette utgangspunktet kan endre seg på kort tid.

– Ville ha vært et stort tap

En gjennomgang TV 2 har gjort av en antatt Serbia-tropp, viser at seks spillere tradisjonelt sett er høyaktuell for å være med i troppen mot Norge.

– Hvis Serbia mister spillerne som spiller i Italia, vil det være et stort tap for dem, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Spillerne som er høyaktuelle for en Serbia-tropp fra Italia er i utgangspunktet Nikola Milenkovic (Fiorentina), Nikola Maksimovic (Napoli), Aleksander Kolarov (Roma), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Sasa Lukic (Torino) og Filip Djuricic (Sassuolo).



Tidligere denne uka gjestet Sandnes Ulfs serbiske assistenttrener Bojan Zajic TV 2-programmet «Målshow». Ifølge hans antatte Serbia-oppstilling, vil de fire første være i en normal startoppstilling.

– Hvis fire av de starter kampen, så er jo det snakk om store deler av elleveren. Bojan Zajic er jo en fin fyr som kjenner laget godt, så det er selvfølgelig snakk om veldig viktige spillere. Milinkovic-Savic er for eksempel en av de virkelige offensive truslene, så i verste fall hadde det vært et stort tap for Serbia, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.