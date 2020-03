Krever svar på hva Skei Grande egentlig har gjort i det skjulte

En presset Venstre-leder forlot Vandrehallen på Stortinget tirsdag ettermiddag, og nektet å stille til intervju om den anspente situasjonen i partiet.

– Har dere spurt om intervju? sa Skei Grandes statssekretær, Jan-Christian Kolstø, mens Skei Grande stormet inn i heisen.

Nå krever sentrale Venstre-politikere svar fra sin egen leder etter avsløringer fra TV 2 og VG.

I går skrev TV 2 hvordan Skei Grande ble reddet med et nødskrik. Bare 1 av 9 i valgkomiteen ønsket primært Skei Grande som leder, og Sveinung Rotevatn fikk så sent som torsdag tilbudet om å bli innstilt som leder. Han skulle ringe Skei Grande, men da Rotevatn kom tilbake til komiteen var svaret «nei».

VG skrev mandag at Skei Grande inngikk en hemmelig avtale med Rotevatn om at han ikke skulle utfordre henne som leder, hvis han ble statsråd. Til sammen tre ganger skal Rotevatn, ifølge VGs opplysninger, ha sagt nei til å innfri Grandes betingelse før han gikk med på den.

TV 2 har tidligere meldt at både Raja og Rotevatn i januar sa at de ikke lenger var lederkandidater.

– Behov for mer åpenhet

Ane Breivik, leder i Bergen Venstre, ber Skei Grande redegjøre for partiet. Ti helgen samles landsstyret.

KREVER SVAR: Ane Breivik mener Skei Grande og partiledelsen må vise åpenhet om prosessen. Foto: Erika Melhus/Unge Venstre

– Jeg kan ikke forholde meg til det som fremgår av lekkasjer, akkurat nå er det vanskelig å vite hvilken sannhet man kan tro på. Jeg forventer en avklaring på hva som har foregått fra partiets ledelse, sier Breivik til TV 2.

Hun sier at avsløringen opprører henne.

– Det er helt klart at det som fremgår i artiklene opprører meg og mange andre. Vi føler et behov for mer åpenhet og en avklaring, sier Bergen Venstre-lederen.

Hun har tidligere tatt til orde for at Skei Grande bør gå av og støttet Sveinung Rotevatn.

Skei Grande og Frp

Lokallaget har også opplevd et medlemsras det siste året, forteller politisk nestleder i Bergen Venstre, Heine Johansen. Han har selv ringt rundt for å forsøke overbevise medlemmer om å bli og betale kontingenten sin.

– Hovedårsaken flest oppgir for at de ikke vil være medlem, er at de er misfornøyd med Trine Skei Grande som leder, sier Johansen til TV 2.

Misnøye med Frp-samarbeidet er den andre årsaken som oftest ble trukket fram.

– Vi mistet 40 medlemmer i fjor. Det er relativt betydelig for et lokallag som vårt, sier Johansen.

Han fikk to nye utmeldelser i helgen etter valgkomiteen la fram sin innstilling i forrige uke, og enda en er ventet å melde seg ut dersom landsmøtet stiller seg bak innstillingen.