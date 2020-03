TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen er klar i sin tale når det kommer til NFFs avgjørelse om å spille skjebnekampen mot Serbia for tomme tribuner.

– Jeg tror nok ikke dette er en fordel for det norske landslaget. Det så ut til at det skulle bli fullstendig kok på Ullevaal, og dette er den viktigste landskampen som er spilt på norsk jord på veldig mange år, sier Mathisen og fortsetter:

– Samtidig så er valget til NFF veldig forståelig. Det å få se en fotballkamp i denne sammenhengen er ganske uviktig. Det at NFF velger å stenge disse arrangementene for publikum, det er noe jeg tror samtlige forstår.

Eksperten forteller videre at det nå blir en merkelig ramme rundt kampen som har vært bygget opp i flere uker.

– Det blir litt merkelig å se på, men igjen, dette er fullt forståelig, sier 32-åringen til TV 2.

Får refundert pengene

Tidligere tirsdag kom Folkehelsedirektoratet (FHI) med nye anbefalinger om å avlyse, eller utsette, alle arrangementer med over 500 deltakere på grunn av situasjonen rundt koronaviruset.

– Endringen som kom i kveld får endringer både for landskamper, avvikling av serier i toppfotballen og ikke minst breddeaktiviteten. Mange er opptatt av kommende landskamp mot Serbia. Vi har fulgt situasjonen tett, og forsøkt å identifisere tiltak i tråd med de anbefalinger som til enhver tid har vært gjeldene fra helsemyndighetene, slik at vi kan spille kampen foran et fullsatt Ullevaal Stadion, forklarer Gro Tvedt Anderssen i Norges Fotballforbund.

Men da FHI tirsdag kom med anbefaling om å avlyse brukte ikke NFF lang tid på å ta en avgjørelse.

– Når helsemyndighetene har vært tydelig på at kampen bør spilles uten publikum, retter vi oss selvsagt etter dette. Hensynet til liv og helse til de 27.000 som hadde planlagt tilstedeværelse på Ullevaal 26. mars er viktigst, understreker Anderssen.

Alle som har kjøpt billett til kampen vil få refundert disse, opplyser NFF.

Skopje, Makedonia 20171112. Fotballekspert Jesper Aleksander Mathisen på plass under treningen til det norske fotballandslaget i Skopje. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix Foto: Terje Bendiksby

Frykter for økonomien til norske klubber

Mange av Norges spillere er vant til å spille for store folkemengder på store europeiske stadioner. Men Mathisen tror likevel ikke de kommer til å preges nevneverdig av at lyden og stemningen forsvinner fra tribunen.

– Det blir nok en merkelig ramme for dem som til vanlig spiller i utlandet. Men så er det også slik at de er vanvittig proffe og vet hva som står på spill i denne kampen. Jeg tror nok at kampen blir ganske lik som den hadde vært med publikum på tribunen, sier TV 2s fotballekspert.

Mathisen tror NFF klarer seg fint uten pengene de nå taper på tomme tribuner, men han er mer redd for hva som kan skje med norske klubber.

– Det er selvsagt kjedelig for NFF at de går glipp av noen kroner, men de klarer seg fint videre. Jeg er langt mer spent på hva som kommer til å skje om viruset fortsetter de neste månedene. Hva kommer til å skje med Eliteserie-klubber, ishockey-klubber og Toppserie-klubber når de ikke får inn noen inntekter fra tribunene? Der kommer det til å være kjempestore utfordringer. Det blir noen spennende måneder fremover, sier Mathisen.