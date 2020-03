Det er ti år siden 34 år gamle Robin Vedvik Helmersen fikk en isblokk i hodet da han gikk på gaten på Frogner i Oslo.

Helmersen lå ni måneder i koma, og da han endelig våknet ventet seks år i rullestol. 34-åringen har trent seg tilbake på bena, og i juni skal han delta i Kristinaløpet på fem km i Tønsberg.

Sjokket

Det er tilfeldigheter som gjorde at det var Helmersen som ble utsatt for den dramatiske ulykken. Han skulle møte sin daværende kjæreste, og på gaten fikk han en 12 kg tung isblokk i hodet som falt hele syv etasjer.

34-åringen husker ingenting fra ulykken. Det neste han husker er at han våkner opp fra koma ni måneder senere.

KOMA: Robin Vedvik Helmersen lå ni måneder i koma. Foto: Privat

– Jeg tenkte bare «Hva gjør jeg her?». Jeg skjønte ingenting, forteller Helmersen til God morgen Norge.

Moren hans, Rita Helmersen, fikk vite om ulykken minutter etter det skjedde.

– Jeg snakket faktisk med Robin på telefonen fem minutter før, men jeg måtte legge på fordi Mari, hans daværende kjæreste, skulle ringe. Kort tid etter ringer hun meg og forteller at hun har funnet Robin i en blodpøl. Jeg fikk helt sjokk, det var dramatisk og uvirkelig, forteller moren.

Aldri vært bitter

Urettferdig vil noen kalle det Helmersen har vært utsatt for, men selv har han aldri vært bitter.

– Jeg tenker at det kunne skjedd hvem som helst. Det var et uhell og det var tilfeldigvis meg det skjedde med, sier han.

Familien tok også et tidlig valg om å ikke la bitterheten ta over.

– Vi følte at vi måtte velge å tenke positivt. Vi har tenkt fremover hele tiden, sier moren Rita til God morgen Norge.

En motivator

Robin Vedvik Helmersen lå ni måneder i koma og legene var usikre på hvordan fremtiden ville se ut. Da han våknet var han lam og det første året var han uten språk.

Men viljestyrken var det ikke noe galt med, han har hele tiden vært sikker på at han ville gå igjen.

Helmersen omtaler opptreningstiden som morsom, til tross for noen få turer i kjelleren.

TRENING: Robin Vedvik Helmersen har trent seg tilbake på bena etter seks år i rullestol. Foto: Privat

– Andre sier «Det kan du ikke klare», men så klarer jeg det likevel. For eksempel Kristinaløpet. Det sier folk ikke er mulig for meg, men jeg vil vise at det kan la seg gjøre, sier 34-åringen.

Kristinaløpet i Tønsberg er et løp for mosjonister og joggere i alle aldre. Det skal etter planen arrangeres 27. juni i år.

Mamma Rita forteller at hun blir inspirert av sønnen hver eneste dag.

– Jeg er veldig imponert. Det har gått ti år, men fremdeles er han en motivator for andre og seg selv. Den drivkraften han har i seg er veldig imponerende, han er glad og fornøyd.