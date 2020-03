Vennene minnes Teigen: – Nesten alle har en opplevelse med Jahn

Onsdag bisettes Jahn Teigen, og flere kjente navn har dukket opp utenfor Tønsberg domkirke for å minnes den folkekjære artisten.

Blant dem er Elisabeth «Bettan» Andreassen, som sier hun vil minnes og sette pris på Jahn under bisettelsen.

– Hans musikk var viktig, og nesten alle har en opplevelse med Jahn. Han har vært her i så mange år og gjennom mange generasjoner med så mye forskjellig musikk, sier Andreassen til TV 2.

– Jeg tror hans musikk har betydd mye, sier hun, tydelig berørt.

Mange tilstede

Trygve Rønningen og Jan Fredrik Karlsen beskriver Teigen som en artist for folket.

– Jahn var så mye. For folk flest var han en folkekjær artist, og det var det landet mistet da han gikk bort, sier Trygve Rønningen.

Under bisettelsen skal både Teigens ekskone Anita Skorgan og deres felles datter Sara Skorgan Teigen opptre.

– For noen av oss var han en god venn, og man skal heller ikke glemme at han var en pappa, og at det er en Sara som har mistet faren sin også, legger Rønningen til.

I forkant av bisettelsen ble det iverksatt tiltak for å hindre smitte av koronaviruset, og alle med symptomer blir bedt om å se bisettelsen på TV. Det er likevel mange utenfor domkirken onsdag.

– Sola skinner og det er mange folk her. Dette tror jeg blir en flott seremoni. Jeg tror det som skal foregå i kirken er helt i Jahns minne, sier han.

– Større enn kongehuset

Jan Fredrik Karlsen legger til at Jahn Teigen gang etter gang klarte å være nyskapende i musikken han lagde, og at han er unik i norsk musikksammenheng.

– Han satte en agenda for å være popstjerne på 80-tallet. Jahn og Anita var større enn kongehuset og statsministeren. Det er et stort savn, i tillegg til savnet familien og venner kjenner på, sier Karlsen.

Han minner om Teigens store tilstedeværelse i Melodi Grand Prix, og den tidligere idol-dommeren er helt sikker på at både gamle og unge synger med til slageren «Optimist».

– Prima Vera ble Norges svar på Monty Python, med en miks av musikk og komikk. Det var alt fra de største balladene til allsanglåtene som skapte glede. Samtidig var han en popstjerne av rang som klarte å skape magiske øyeblikk som få artister klarer, sier Karlsen.

– Det var krampelatter

Jahn Teigen gjorde stor suksess med Prima Vera fra 1976 til 1984. Teigen utgjorde gruppen sammen med Tom Mathisen og Herodes Falsk.

– Det var en fantastisk periode, og vi representerte noe helt nytt i Norge. Vi hadde det veldig, veldig morsomt, sier Tom Mathisen til TV 2.