På grunn av koronavirusutbruddet har FHI bedt om at alle arrangementer med mer enn 500 personer avlyses.

En rekke flyavganger er kansellert og arrangementer er avlyst de siste dagene. Norwegian kansellerte blant annet 3.000 avganger tirsdag. Det merkes på telefonen til Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet sier de ikke har tall på henvendelser, men at de opplever mer og mer pågang.

– Vi får inn flere spørsmål om hva forbrukerne faktisk har rett på. Både om de selv avbestiller reiser, samt hva de har krav på når arrangementer de har kjøpt billett til blir avlyst, sier Pia Høst, leder av forbrukerdialogen i Forbrukerrådet.

Spesielle regler ved kansellering av fly på grunn av korona

Når man har kjøpt en flybillett, og flyselskapet kansellerer, har du normalt sett krav på refusjon og penger.

Men når flyreisen er kansellert på grunn av korona, mister man rettigheten på kompensasjon.

– Man har bedre rettigheter ved flyreiser. Hvis flyselskapet kansellerer har man krav på refusjon og kompensasjon. Men med korona har man kun krav på pengene tilbake, og ikke kompensasjon, sier Høst.



Vilkårene avgjør om du får pengene tilbake på arrangementer

Forbrukerrådets tips: • Følg med på nyheter og UDs reiseråd før og under reisen. • Bestill billetter og overnattingsmuligheter som kan refunderes. • Skaff deg et Europeiske helsetrygdekort om du skal til et EU/EØS-land. • Meld deg på reiseregistrering.no slik at norske myndigheter kan få tak i deg om noe skjer på reisemålet • Sjekk vilkårene til bestillingene dine. Da vet du hva du kan kreve. • Sjekk om det er mulig å utsette turen til et senere tidspunkt.

Om et arrangement blir avlyst, er utgangspunktet at man skal få pengene tilbake. Men en liten hake i vilkårene kan gjør at du står uten arrangement, flyreise og penger.

– Ofte har en arrangør tatt forbehold for særlige omstendigheter som sykdom, ekstremvær eller lignende. Da kan du i utgangspunktet ikke kreve penger tilbake. Men om det det ikke står noe i vilkårene, har du rett på pengene tilbake, forteller Høst.

Høst sier situasjonen er helt unik.

– Vi blir stadig kontakt om reisespørsmål, fordi det har stor betydning for folk. Men ofte er det snakk om hendelser over et kort tid, som streik, eller uvær. Videre så gjelder det bare folk som er direkte rammet, sier Høst.

– Ikke opplevd lignende

– Nå tenker også folk på sin neste, fordi de ikke vil utsette andre for smitte. Vi har ikke opplevd noe liknende, sier Høst.

Noe som gjør situasjonen spesielt er at situasjonen endrer seg fortere enn normalt.

– Vi forstår at folk lurer på hva de skal gjøre og det er en krevende situasjon som endrer seg fra dag til. Vi har derfor lagt ut ut råd på våre nettsider, forteller hun til TV 2.

Flest spørsmål om reise

Ifølge Høst er det flest spørsmål om hva som skjer når flyreisen kanselleres.

– Vi blir stadig kontakt om reisespørsmål, fordi det har stor betydning for folk. Men ofte er det snakk om hendelser over et kort tid, som streik, eller uvær, sier Høst.

– Det er avtalen og de vilkårene som er opplyst når man kjøpte billetten som gjelder. Er det tatt klart forbehold for ekstraordinære omstendigheter kan refusjonsretten være tapt ja, sier Høst.