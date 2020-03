Får endelig komme hjem til sin høygravide kone etter 14 dager i ørkenkarantene

Sven Erik Bystrøm er trolig den norske idrettsutøveren som koronaviruset har gitt størst konsekvenser for.

Alexander Kristoffs lagkamerat har nemlig tilbragt 14 dager i karantene på et hotellrom i Abu Dhabi.

Etter at det ble oppdaget smitte under UAE Tour, ble rittet stoppet og lagene fikk verken forlate hotellet eller landet. Mens de fleste av konkurrentene har fått reise hjem for lengst, ble kontingenten fra UAE Team Emirates holdt tilbake.

– Man får ikke gjort noe med det. Jeg prøver å holde humøret oppe og trener en del. Jeg får mye tid til å pleie kontakten med familie og venner, men gleder meg til å komme hjem, sa Bystrøm da TV 2 snakket med ham tidligere i uka.

Onsdag ble han testet på for tredje gang med klar beskjed om at den måtte være negativ for å få reise hjem.

– Ting tar sykt lang tid her nede, og det begynner å haste. Men har flybillett hjem fredag morgen, skrev Bystrøm i en melding til TV 2 mens han fortsatt ventet på svar torsdag ettermiddag.

Blir far i april

Torsdag kveld norsk tid, etter leggetid i Abu Dhabi, ble det sendt ut en pressemelding fra UAE Team Emirates.

– Etter negativt resultat på den tredje testen, og nå som karanteneperioden har gått ut, har vi bestemt oss for å returnere til Europa, skriver de.

Laget vil imidlertid ikke opplyse noe om hvem som reiser hjem. Men TV 2 har vært i kontakt med Bystrøms kone, Ingrid, som bekrefter at den vordende far er blant de som etter planen får fly hjem fredag morgen.

– Jeg gleder meg veldig til han kommer hjem etter fire uker borte, melder hun.

Hun er gravid og venter parets første barn i april.

– Hun har tatt det fint, men synes selvsagt det er kjedelig. Jeg har veldig glad for at formen hennes er bra. Det er bare en måned til termin, fortalte Bystrøm til TV 2 tidligere i uka.

Mens lagkameraten på naborommet, Diego Ulissi, måtte følge konas fødsel via FaceTime i forrige uke, tyder alt nå på at Bystrøm rekker hjem i tide.

Han forsøker å komme seg med et fly fra Dubai fredag morgen. Alle i UAE Team Emirates er imidlertid ikke like heldige. Bystrøms lagkamerat, Fernando Gaviria, har bekreftet at han er smittet av koronaviruset.

– De som har testet positivt vil bli igjen i Emiratene, hvor de blir godt ivaretatt på sykehuset. Deres helse er god og under kontroll, skriver laget i pressemeldingen.

– Vi har fått munnkurv mot å uttale oss om enkeltpersoner. Men det sier seg selv; det er folk som har vært i nærheten av oss. Jeg er ikke redd, for jeg er frisk og rask selv, og de som er på sykehus er i god form og har kun milde symptomer, sa Bystrøm på tirsdag.