Jahn Teigen døde i Ystad i Sverige, den 24. februar i år, 70 år gammel.

Den populære artisten bisettes i Tønsberg Domkirke onsdag klokken 12.30.

Kirken har plass til 550 personer, men kommunen har valgt å sette en grense på 500 personer, grunnet frykt for spredning av korona-viruset.

Ettersom det ikke vil være plass til alle fremmøtte inne i kirken, er det satt opp storskjerm utenfor, slik at så mange som ønsker kan følge bisettelsen.

Nasjonalt ikon

Utenfor kirken hadde fremmøtte begynt å strømme til flere timer før bisettelsen. TV 2 har snakket med flere som hyller den avdøde artisten.

– Jeg fikk en spesiell invitasjon av datteren, og da ble jeg rørt. Jahn Teigen har vært på det hotellet jeg arbeider på, Gabels hus, i mange, mange år, og vi ble godt kjent. Fikk en liten klem hver morgen når han kom ned til frokost, forteller Einar Sjøblom.

SISTE HILSEN: Einar Sjøblom er en av de som vil ta farvel med Jahn Teigen. Foto: TV 2

Mange som ikke kjente Teigen personlig, men har hatt et sterkt forhold til han som artist og offisiell person, har også møtt opp.

– Jeg har hørt på musikken hans i alle år. Jeg har vært stolt av å være fra samme by som Jahn Teigen, for han er jo et nasjonalt ikon. Så det har vært gøy å følge han, sier Steinar Høybakk og legger til:

– Det er rart, selv om man ikke kjente han privat. Det er jo en man har fulgt nesten hele livet.

MØTT OPP: Nora Guren Solheim (8) og Lilly Fadum (8) er blant de som har møtt opp utenfor kirken. Foto: TV 2.

«Adieu»

Teigen etterlater seg blant annet datteren Sara, fra sitt tidligere ekteskap med Anita Skorgan, og barnebarnet Josef.

I dødsannonsen sto blant annet følgende strofe: «Nå er tiden inne til å si adjø». En setning som er hentet fra en av Teigen og Skorgans mest kjente duetter, «Adieu», skrevet at Herodes Falsk.

Sangen var også Norges bidrag i Eurovision Song Contest i 1982.