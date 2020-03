Minister i karantene håndhilste på kongen

Forsvarsdepartementet besluttet tirsdag at Bakke-Jensen skulle gå i hjemmekarantene da de ble kjent med at han kan ha blitt utsatt for smitte under et besøk i Bergen i forrige uke.

Forsvarsministeren avlyste alle besøk og møter i nærmeste, og har hjemmekontor så lenge situasjonen er uavklart.

Håndhilste som vanlig

Bakke-Jensen fulgte sitt oppsatte program fram til i går, en uke etter besøket i Bergen.

Fredag deltok han i statsråd på Slottet, som ble ledet av Venstres partileder Trine Skei Grande, ettersom statsminister Erna Solberg var på reise i Finnmark.

Kongen håndhilste som vanlig på statsrådene, opplyste samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i programmet Presseklubben på TV 2 Nyhetskanalen fredag.

– Han hilste fint på oss i dag, han valgte å gjøre det, sa Hareide.

Hareide understreket at det ble praktisert god håndhygiene på Slottet.

– Jeg vasket meg godt før møtet. Det synes jeg kongen fortjener, sa han.

Forsvarsdepartementet ønsker ikke å si noe nærmere om hvor Bakke-Jensen kan ha blitt smittet, av hensyn til personvernet. De vil heller ikke kommentere håndhilsingen på Slottet. Det har foreløpig heller ikke vært mulig å få noen kommentar fra statsråden.

Slottet: Nøye med håndhygiene

Slottet har lenge vært veldig nøye med håndhygiene for å unngå smittefare, opplyser kommunikasjonsjef Guri Varpe til TV 2.

– Vi følger helsemyndighetenes råd, og har sterkt fokus på hygiene, også i forbindelse med statsråd, uttalte Varpe tirsdag.

Fredag gikk det etter det TV 2 kjenner til ut en melding fra SMK til statsrådene om at de ikke lenger skal håndhilse på personer de møter.

Mandag innførte også Slottet regler om at medlemmer av kongefamilien og ansatte ikke skal håndhilse, i tråd med retningslinjene til helsemyndighetene.

Besøkte flere steder

Det er usikkert om personer som møtte Bakke-Jensen er smittet, og om han var eksponert for smittefare, men departementet satte likevel inn tiltak for å forebygge og forhindre eventuell videre smitte i påvente av prøvesvar.

Forsvarsministeren var gjesteforeleser på Universitetet i Bergen, der han snakket om regjeringens arbeid med en ny langtidsplan for Forsvaret. Han besøkte deretter Forsvarets Verksted i Bergen og var i selskap med Bergen Sjømilitære Samfunn på kvelden, ifølge programmet.

Samme dag som Bakke-Jensen gikk i hjemmekontor varslet Universitetet i Bergen at en student ved UiB er smittet og er i hjemmeisolasjon, men det var ikke påvist noen smittefare der da forsvarsministeren var på besøk.