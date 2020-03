Opereres for andre gang

En uke har gått siden Niklas Baarli brakk ryggen etter en stygg båtulykke i Asia.

Ferieoppholdet sammen med tidligere P3-kollega Ronny Brede Aase endte med luftambulanse og sykehusopphold i Manila for Baarli.

Den tidligere radioprofilen ble noen dager senere sendt hjem til Norge, og landet søndag kveld. Her gjennomførte han sin første operasjon mandag.

Nå er det i midlertidig klart at han må gjennom en ny operasjon.

Ny operasjon

Baarli forteller på sin Instagram at han nå skal gjennom en ny operasjon allerede i morgen.

– Legene må dermed kollapse en lunge, og sette inn et dren og deretter et slags bur som skal støtte ryggen slik at jeg aldri trenger være redd for at ryggen er utrygg, forteller Baarli.

– Det er kjempedeilig, skyter forloveden Benjamin Silseth inn.

Vondeste jeg har opplevd

Etter den første operasjonen delte Baarli bilder på sin Instagram-profil der man ser ni cm lange skruer er skrudd inn, for å stabilisere og få ryggvirvlene til å gro.

– Det har vært det vondeste jeg har opplevd i hele mitt liv, på et tidspunkt fikk jeg så mye smertestillende at jeg sluttet på puste, forteller Baarli etter den første operasjonen.

God kveld Norge har vært i kontakt med Silseth, men han kunne ikke meddele mer enn at paret nå befinner seg på Ullevål sykehus.