«Vinni» om Kompani Lauritzen: – Jeg ville hjem hver eneste dag

I Kompani Lauritzen er målet at 14 kjendiser skal bli en bedre versjon av seg selv. Det skal de bli gjennom hardt arbeid og tøffe prøvelser som Dag Otto Lauritzen og makker Kristian Ødegård har satt opp.

Artist Øyvind «Vinni» Sauvik er en av dem som har imponert med god disiplin.

– Jeg føler jeg alltid prøver å bli en bedre versjon av meg selv. Jeg har sikkert blitt det, jeg har lært masse, forteller han til God kveld Norge på premierefesten som ble arrangert i forrige uke.

– Nå har jeg brukt mesteparten av tiden til å fortrenge det jeg opplevde, men om ett år eller to så er jeg sikkert en supersoldat, fortsetter han.

Ville gi opp

Sauvik forteller at han ville gi alt da han kom inn til leiren, men da han satt fot på stedet endret det seg.

– Da jeg kom inn så tenkte jeg: «Dette er ikke noe jeg har lyst til, jeg vil hjem, jeg vil hjem». Men det er så flaut å gi seg. Jeg tenkte det helt seriøst hver eneste dag, fra første dag, sier en åpenhjertig Sauvik.

Etter å ha gått noen runder med seg selv klarte han å fortsette.

– Etter tre minutter i tenkeboksen så fant jeg ut at jeg kan ikke gi meg, det er kameraer her. Det er et karaktertrekk jeg skulle ønske jeg ikke hadde, men kanskje det er noe godt ved det, sier han.

Lever isolert

Artisten som tilbringer store deler av året på Bali forteller at han er vant til å gjøre som han vil.

– Jeg lever i en beskyttet og liten tilværelse. Når jeg er på Bali så er jeg med om lag fire mennesker, som er min innerste sirkel der. Når jeg er i Norge så er jeg i studio, der er det også få personer som jeg forholder meg til, sier han, og fortsetter:

– Hvis jeg ikke skal rekke et fly eller spille en konsert så trenger jeg aldri å gjøre noe jeg ikke vil. Jeg bestemmer alt selv, fortsetter Sauvik.

Ville ut av komfortsonen

«Vinni» forteller at han tror det er sunt å gjøre ting som er uvant.

– Jeg har det veldig godt. Det er en grunn for at de kaller det komfortsonen, det er veldig komfortabelt der. Og jeg har vært i den sonen ganske lenge nå, sier han.

– Hvorfor takket du ja til et slikt program hvor du må leve isolert med masse fremmede mennesker?

– Jeg skjønte det faktisk med en gang jeg fikk mailen; at det ser kjipt ut, men det ser ut som noe jeg trenger. For det tror jeg helt ærlig at jeg gjorde. Det er sunt å være i ukomfortable situasjoner, svarer Sauvik.