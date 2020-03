Kanelknuter smaker nydelig, både til hverdags og til fest.

Ønsker du en glutenfri deig, bruker du det glutenfrie melet du liker å bake med. Under utbakingen smører du benkeplaten og hendene med smør eller olje. Ønsker du deigen melkefri, erstatt melk med vann og smør med margarin uten salt og melk.

Best resultat får du om du bruker kjøkkenmaskin med eltekrok. Elter du for hånd, elt sammen deigen i 10-15 minutter.

Dette trenger du:

Ca. 1,8 kg kg hvetemel (begynn med ca. 1 ½ kg)

200-250 g sukker (velg selv hvor søte du vil ha kanelsnurrene)

1 pakke gjær, fersk eller tørrgjær

2 ts kardemomme

½ ts salt

1 l melk

300 g mykt smør i terninger

Fyll til kanelknuter: Ca. 200 mykt smør, brunt sukker og kanel.

Rosinboller: Elt myke rosiner inn i deigen og trill til boller. Er rosinen tørre/ harde la de ligge litt i lunkent vann til de blir myke. Eventuelt sammenpisket egg til pensling og perlesukker til dryss.

Slik gjør du:

Ha alt det tørre i bakebollen, begynn med 1 ½ kg hvetemel. Fersk gjær smuldres opp i melet. Varm melken til fingervarm (ca. 35 grader). Tilsett væsken i melblandingen mens maskinen går. Tilsett mel til passe konsistens, heller litt for lite enn for mye. Elt deigen i kjøkkenmaskin i 12-15 min. Tilsett mykt smør, 1-2 ss av gangen. Elt deigen til alt smør er eltet inn og elt videre i ca. 10 min til deigen slipper bakebollen. Dekk til bakebollen og sett til heving i minst 1 time, gjerne 1 ½ time.

Ta deigen ut på bakebordet og form til ønsket bakverk.

Kanelknuter: Del deigen i to, kjevle hver del ut til et rektangel ca. 50x60 cm. Smør det myke smøret på halvparten av deigen, dryss over sukker og kanel over smøret. Brett den delen av deigen det ikke er noe på over delen med smør og kanel. Kjevle lett over. Skjær opp i remser, tvinn sammen og lag en knute. Sett på bakepapirkledd stekebrett. Gjør det sammen med den andre delen av deigen. Dekk kanelknutene på stekebrettet med et klede og la heve i 45-50 minutter. Pensle med egg og dryss eventuelt med perlesukker. Stek i varm stekeovn 225 grader på midterste rille i 12-14 minutter. Følg med, stekeovnene er forskjellige, de ferdigstekte kanelknuter skal være lys gylne.