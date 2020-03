Det bekrefter Ivar Moen, talsmann for Forsvarets operative hovedkvarter til TV 2.

Nærmere 15 000 norske og allierte soldater er nå samlet i Nord-Norge, der feltøvelsen er planlagt å starte i morgen.

Forsvarsledelsen diskuterer om NATO-øvelsen Cold Resppns skal avlyses.

I går var general Rune Jakobsen, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter i møte med styrkesjefene for amerikanske US Marines og britiske Royal Marines på Bardufoss. Spørsmålet om avlysing var da ikke aktuelt verken for han eller noen av de allierte, og det ble framført at en avlysing ville kunne bli et dårligere alternativ enn å kjøre øvelsen i en noe nedskalert versjon.

– Nå har vi 15 000 mann kontrollert ute i øvingsområdet, og det gir oss langt bedre oversikt enn om vi skulle samle dem for å sende dem hjem, sa Rune Jakobsen da til TV2.

