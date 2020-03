Hvorfor betaler menn mindre for samme klippen?

Helsekontrollen har sjekket fem kjeder som alle tilbyr det de kaller «herreklipp» eller «dameklipp». I alle tilfellene er prisene på nett lavere på herreklipp enn på dameklipp, noe som er i strid med loven, hvis klippen er lik.

– Det er ulovlig å prise ulikt mellom kjønnene for samme tjeneste, sier seniorrådgiver Carl Fredrik Riise i Likestillingsombudet.

– Det er åpent for at det i noen tilfeller kan være saklig, men det er veldig strenge kriteria for det, og de oppfylles neppe i dette tilfellet. Så derfor vil det nok være ulovlig, sier Riise.

– Hår er hår

HÅRTVILLINGER: Likevel var prisene for lik klipp ulike. Foto: Martin Habbestad/Helsekontrollen

Helsekontrollen tar med to av sine reportere, en mann og en kvinne, som har lik sveis til frisør Caroline Svendsen på Vaar Salong. Hun har 12 års erfaring i frisørfaget. Hennes vurdering er at reporterne har så likt hår at prisen for en klipp bør være den samme for begge.

– Er det forskjell på damehår og mannehår?

– Nei, hår er hår. Alle mennesker har omtrent likt antall hårstrå på hodet, sier Svendsen, og slår fast at hun ikke ville kjent forskjell på håret til de to testpersonene i et mørkt rom.

Lik pris for like tjenester...eller?

Reporterne besøker fem ulike salonger, og ber om pris på å klippe håret fem cm, beholde stilen og en hårvask.

Hos kun en av dem, Sanz Majorstua, får de samme pris. Hos de fire andre får kvinnen beskjed om at hennes klipp er dyrere.

Den største forskjellen får vi hos Floke Oslo, hvor det skiller 285 kr mellom prisen til mannen og prisen til damen. Det tilsvarer en prisforskjell på hele 34 %. Etter at Helsekontrollen tar kontakt med salongen, endrer de benevnelsen «herreklipp» til «klipp maskulin».

Så mye mer kostet det å være dame Floke Oslo: 285 kr

Floke Oslo: 285 kr Nikita Hair: 140 kr

Modern Design: 120 kr

Auster Salong: 65 kr

Sanz Frisør: 0 kr

Vi lurer på om de har endret praksis eller bare språk, så vi sender våre reportere tilbake. Det blir ingen endring. Begge får nøyaktig den samme prisen som før.

Daglig leder hos Floke, Kristin Johansen, sier at de ikke diskriminerer og at de baserer prisene på forventet tidsbruk, ikke kjønn.

– Det åpenbare her er at vi baserer prisene på forventet tidsbruk. Og at vi selvfølgelig ikke særbehandler menn fremfor kvinner.

– De to som vi sendte inn, de hadde helt identisk hår. Burde de ikke da betale det samme?