– Frykter at vårsesongen går i vasken og at alt blir kansellert

– Stein har jobbet på spreng nå med en plan for de neste dagene. Vi klarer ikke å simulere farten i løp når jeg sykler alene i stiv kuling og med masse tøy. Men det blir som en treningsleir hjemme der jeg holder formen ved like. Ikke optimalt, melder han.

UAE Team Emirates er ekstra hardt rammet, der deler av troppen og støtteapparat er, og har vært, i karantene i Abu Dhabi etter at det ble oppdaget smitte under sykkelrittet UAE Tour. I tillegg befinner alt konkurranseutstyret til Alexander Kristoff seg i rød sone i Italia.

– Vårt største problem er at vi har servicesenter i Nord-Italia, der herjingene er som verst. Dette er et lockdown-område som man ikke kommer seg inn og ut av. Dermed får vi ikke tak i utstyret som vi trenger for å kjøre løp, forteller Kristoff til TV 2.

Økonomisk får ikke situasjonen store konsekvenser for Kristoff.

– Man kan gå glipp av bonuser, men da må man først vinne rittene. Jeg pleier ikke å vinne så mye, så det har ikke så stor betydning. Men det er dumt for lagene. Sponsorene får ikke eksponert seg på TV og for publikum, så det kan være at de ikke være like villige i fremtiden på å gå inn med så mye penger. Da vil det igjen gå utover dem som arbeider for lagene og for rytterne, medgir 32-åringen.