Utenriksdepartementet (UD) advarer reisende om at land raskt kan innføre reiserestriksjoner for nordmenn, og at ting kan skje på kort varsel.

I Norge er det nå 277 bekreftede tilfeller av korona-virus. Flere personer er innlagt på sykehus.

– I forbindelse med koronaviruset innfører enkelte land ulike innreisetiltak som kan påvirke norske borgere. Utenriksdepartementet oppfordrer norske borgere som er på reise, eller som vurderer å reise, til å sette seg godt inn i innreisebestemmelsene for det eller de landene de skal til, sier seniorrådgiver Mari Bangstad i UD til TV 2.

Innreise-nekt

Saudi-Arabia har besluttet å ikke gi nordmenn visum, og dermed ikke innreise.

Israel har innført 14 dagers hjemmekarantene for en rekke reisende som lander i Israel. De som reiser, må ha en privat adresse tilgjengelig der de kan være i karantene, altså ikke et hotell eller lignende.

Uganda definerer Norge som et «kategori 2»-land foreløpig, og har situasjonen under observasjon. Dersom Norge blir definert som et «kategori 1»-land, vil norske borgere bli nektet innreise.

I Vientnam følger de situasjonen, men for UD er det per nå uklart hvorvidt nordmenn får reise inn i landet eller ikke.

Russland feber-tester alle som reiser inn i landet. Ved feber kan reisende bli ilagt karantene.

Kan endres raskt

UD opplyser ovenfor TV 2 at det er store bevegelser og endringer, og at flere land iverksetter tiltak, uten at noen er like.

– Mye informasjon finnes på våre nettsider, men situasjonen endrer seg fort. Den enkelte må selv ta ansvar for å vurdere hvorvidt et reisemål er forsvarlig og for de valg som gjøres ved opphold i utlandet. Det er også den enkeltes ansvar å ta nødvendige forholdsregler før og under reisen, sier Bangstad.

Land kan raskt innføre innreiserestriksjoner, tvungen karantene ved innreise fra land med koronavirus, grenser kan bli stengt, flyavganger bli kansellert eller andre tiltak kan iverksettes.

Tidligere onsdag frarådet forsikringsselskapet Tryg alle reiser til utlandet. Tirsdag ble flere hundre nordmenn sittende fast i Vietnam på grunn av en plutselig endring i visumreglene.