Som følge av oljepriskrangel mellom Opec-landene og Russland, kombinert med koronaviruset, fikk verdens børser og oljeprisen en hard start på uken.

Mandag åpnet Oslo børs ned over 12 prosent, og opplevde gjennom dagen det største fallet på én dag siden finanskrisen i 2008.



Tirsdag åpnet børsen med en oppgang på over to prosent. Også onsdag starter børsen med oppgang, da opp over 1 prosent.

Ifølge Dagens Næringsliv stiger både Aker BP, Equinor, BW Offshore Limited og DNO markant fra start.

