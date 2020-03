Nå er tre år gamle Even Bredahl frisk og rask som en treåring skal være, men det kan fort endre seg.

Even lider av en kronisk lungesykdom og resultatene kan bli fatale om han kommer i kontakt med noen som har koronavirus.

Moren til Even, Cecilie Bredahl (30) fra Ibestad i Troms, er livredd for situasjonen og ber på sine knær om at folk tar viruset på alvor.

– Jeg har ikke råd til å miste Even fordi noen er uforsiktig. Vi har ikke råd til at folk skal være slurve med håndvask og retningslinjene, sier Bredahl til TV 2.

Antall smitte vokser for hver dag som går. Ifølge FHI er det nå 277 personer som er smittet. VG, som oppdaterer jevnlig. skriver at så mange som 407 er smittet.

– Jeg ber iherdig om at folk respekterer rådene som kommer fra myndighetene. Vær så snill, for Evens skyld, ta det på alvor og vask hendene, forteller hun videre.

Lagt inn på isolat

Even ble født med sterk astma. Han er for svak til at legene får testet hvor kraftig astmaen er. En ting er sikkert, Even blir lettere syk og mye sykere enn treåringer flest.

I 2018 ble Even lagt inn på isolat i fire døgn på grunn av et virus som angriper lungene hans, på samme måte som koronavirus gjør. Tilstanden til Even var kritisk. Ved sykesengen satt Bredahl, livredd for å miste sønnen sin.

Etter at viruset ble bekreftet i Norge har hun sittet med den samme følelsen hver dag.

– Jeg får direkte angst og panikk av situasjonen. Folk må gjerne kalle meg hysterisk, men jeg er redd for barnet mitt. Even blir kjempe syk og jeg har en evig klump i magen. Jeg håper at selv om friske folk ikke blir like berørt av viruset, kan det være farlig for andre, forteller moren.

Enorm støtte

Bredahl har lagt merke til at det er flest smittede i byene. Selv om hun bor i en liten bygd, blir hun provosert at det blir brukt som unnskyldning for å slurve med reglene.

– Jeg blir provosert og lei meg over at folk ikke tror virusetkan komme til små bygder. Smitten spres fort, og det kan like godt skje personer i bygdenorge, sier hun.

Bredahl gikk ut på Facebook med beskjed om at folk må tenke på sånne som Even i disse situasjonene. Responsen har vært enormt støttende, forteller hun.

– Folk sier jeg ikke er hysterisk, men tøff som tør å gå ut. Det er veldig mange som har vist meg støtte, både på Facebook og i hverdagen. Støtten hjelper veldig på et mamma-hjerte, sier hun til TV 2.