Dette er korona-tiltakene fra norske myndigheter

FHI opplyste tirsdag kveld at minst fem korona-tilfeller i Norge ikke er knyttet til utlandet.

Smitten kan ikke spores, noe som betyr at epidemien har gått over i en ny fase.

Tiltakene helsemyndighetene sterkt anbefaler er følgende:

Arrangementer med over 500 deltakere, bør avlyses eller utsettes. Foreløpig er dette kun en sterk anbefaling, det er ikke snakk om et forbud.

Kontaktreduserende tiltak. Personer som kan ha hjemmekontor bør bruke dette.

Bruk av fleksitid. Arbeidstakere som har dette, bør forsøke å reise til jobb på andre tider enn vanlig, slik at trykket i rush-trafikken blir mindre.

Helsedirektoratet oppfordrer kollektivselskaper å sette i gang ekstra rengjøring av T-banevogner, busser, trikker og lignende.

Helsedirektoratet oppfordrer også til ekstra redgjøring på områder med stor publikumstrafikk.

Ekstra tiltak

Det er også opprettet egne tiltak for flyplasser og andre innreisepunkter. Blant annet skal ambulansesentralen varsles dersom det mistenkes at det er korona på et fly, og dersom noen på flyet kommer fra utbruddsområdene skal det settes i gang tiltak.

Også helsepersonell har fått tydelige retningslinjer. Dersom en person mistenkes for å ha korona, skal helsepersonell ha beskyttelsesutstyr, eller holde seg en meter unna pasienten. Dersom en pasient har vært i et utbruddsområde i løpet av de siste 14 dagene, skal avtaler i spesialisthelsetjenesten som hovedregel utsettes.

Økonomiske tiltak

Finansminister Jan Tore Sanner (H) opplyste tirsdag regjeringen vil komme med økonomiske tiltak for å hjelpe bedrifter som sliter som følge av konsekvensene av viruset.

De ferdige tiltakene vil bli lagt fram fredag. Allerede tirsdag opplyste de at følgende tiltak vil bli lagt fram: