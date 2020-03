– Det er kun norske helsemyndigheter som kan stoppe trafikken til og fra Italia, forklarer markedssjef på Torp Lufthavn, Tine Kleive-Mathisen.

For en uke siden skrev TV 2 om at fly fra Italia har fått lande på norske flyplasser, til tross for smittefaren.

Siden den gang har flere flyselskaper kansellert sine avganger til Italia. Landet har også innført strenge reiserestriksjoner internt.

Nå vil nok et fly fra Italia likevel få lande i Norge.

– Vi skal ha et møte med kommuneoverlegen rundt detaljene om hvilke smitteverntiltak som vil bli brukt når flyet har landet, sier Kleive-Mathisen videre.

Flyet tilhører det irske flyselskapet Ryanair. Bergamo ligger i Lombardia-regionen, en av regionene som er hardt rammet av koronaviruset.

Ryanair har varslet at de vil kansellere alle internasjonale flyvninger fra Italia fra fredag 13. mars til 8. april. De har også kansellert alle innlandsflyvninger i landet.

Helsedirektoratet har bekreftet til TV 2 at det ikke ble utført smitteverntiltak da et annet fly fra Bergamo landet på Torp lufthavn søndag kveld. Dette til tross for at Folkehelseinstituttet lørdag kveld innførte regler om at alle reisende fra Nord-Italia skulle settes i karantene.

Folkehelseinstituttet vil ikke svare på om de har vurdert å anbefale restriksjoner mot fly fra Italia.

Transportministeren i Danmark besluttet nylig å forby reiser til Danmark fra områder som er spesielt utsatt for smittespredningen.