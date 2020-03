Klokken 07.51 onsdag fikk Innlandet politidistrikt inn melding om en trafikkulykke i Fagernes.

– En bil har fått skrens, og kommet over i motgående kjørefelt, for så å treffe et vogntog sidelengs, sier operasjonsleder Per Solberg til TV 2.

Føreren er hentet av ambulanse, men vil bli videre flydd til sykehus av luftambulanse.

Veien er stengt inntil videre.