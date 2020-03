Aviator bekrefter til TV 2 at alle ansatte i selskapet har mottatt permitteringsvarsel.

Det gjelder 514 ansatte.

Bakgrunnen for varselet er at Norwegian kansellerer 3000 avganger fra midten av mars til midten av juni.

Det utgjør omtrent 15 prosent av den totale kapasiteten i perioden.

– På bakgrunn av Norwegians kanselleringer varsles det herved om permitteringer med to dagers varsel. Varselet gjelder alle selskapets lokasjoner utenom Bardufoss, da disse betjener kun SAS, står det i permitteringsvarselet som TV 2 har fått tilgang til.

Aviator er bakkemannskapet som leverer luftfartstjenester til blant annet Norwegian.

To dagers varsel

HR og Kommunikasjonsdirektør i Aviator, Jan Fredrik Tinlund, bekrefter dette overfor TV 2.

– Vi kan bekrefte at varselet er sendt ut i forbindelse med at Norwegian kansellerer 3000 avganger, sier han.

Tinlund sier til TV 2 at dette er en uforutsett hendelse, og derfor er permitteringsvarselet satt til to dager.

– Vi fikk beskjed om dette i går, vi vet det blir kanselleringer og at trafikkantallet går ned, forteller han.

– Vet du hva som skjer videre?

– Nei, det vet vi ikke. Vi har startet en god dialog med de tillitsvalgte, og også kunden, sier Tinlund.

Permitteringsvarselet er satt til inntil videre, opplyser Tinlund.

Kritisk

I en pressemelding i går sa administrerende direktør Jacob Schram i Norwegian at dette er en kritisk tid for luftfartsindustrien.

– Vi oppfordrer myndighetene til umiddelbart å iverksette tiltak for umiddelbart redusere den økonomiske den finansielle belastningen for flyselskapene for å beskytte viktig infrastruktur og arbeidsplasser, sa Schram i en pressemelding.

– Dessverre vil kanselleringene få følger for en betydelig andel av våre kolleger i Norwegian. Vi har innledet formelle samtaler med våre fagforeninger angående permitteringer av ansatte. Vi kommer til å fortsette å ha en konstruktiv dialog med fagforeningene og våre kolleger for å komme oss gjennom denne vanskelige situasjonen sammen.