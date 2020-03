Festivalen skulle holdes over to helger i april i ørkenbyen Indio og i de nærliggende byene Palm Springs og Rancho Mirago, men arrangøren sier nå at den i stedet skal gå av stabelen over to helger i oktober.

Rage Against the Machine, Travis Scott og Frank Ocean er blant artistene som skulle opptre på festivalen, som vanligvis tiltrekker seg titusener av tilhørere.

