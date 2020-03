Gigantbedrifter ber ansatte jobbe hjemmefra

VIRUS: Nå har de to gigantene Spotify og Google sett seg nødt til å be ansatte om å holde seg hjemme. Hos Spotify gjelder det for alle ansatte, mens hos Google gjelder det for alle som holder til i Nord-Amerika, og som ikke er avhengig av å møte på kontoret for å jobbe. Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix / Marcio Jose Sanchez, AP

Flere store bedrifter ber fra onsdag av sine ansatte arbeide hjemmefra på grunn av spredningen av koronaviruset.