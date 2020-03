Landstreffet på Lillehammer skulle etter planen gått av stabelen 1. til 3. mai.

Nå er det derimot sannsynlig at det avlyses på grunn av koronautbruddet, melder VG.

– Vi oppfatter situasjonen som alvorlig og har vært forberedt. Det er overveiende sannsynlig at vi avlyser, for å minimere våre kostnader, sier daglig leder Per Olav Andersen i Lillehammer Olympiapark AS til avisen.

Den formelle beslutningen tas onsdag.

Refunderer billettene

På nettsidene for landstreffet opplyser arrangøren at de følger utviklingen av nasjonale og lokale råd knyttet til koronaviruset.

«Dersom vi blir pålagt eller anbefalt å avlyse årets treff, så vil alle deltagerne få refundert sine billetter. Dette gjelder også om man kjøper billetter fra nå og frem til treffet», skriver arrangøren.

8. til 10. mai er det tid for landstreffet i Kongeparken utenfor Stavanger. På sine nettsider opplyser arrangøren at de følger situasjonen nøye, og er i kontinuerlig dialog med norske helsemyndigheter.

Hindrer smittespredning

Tirsdag kom Folkehelseinstituttet med en anbefaling om at arrangementer med over 500 deltakere avlyses eller utsettes. For alle offentlige arrangementer med mer enn 100 deltakere anbefales risikovurdering før gjennomføring.

– Arrangementer som samler mange mennesker, kan gi grunnlag for stor smittespredning, både på selve arrangementet og ved bruk av offentlig transport til og fra arrangementet, understreker FHI.

I helgen ble Holmenkollen skifestivalen gjennomført uten tilskuere. En rekke arrangementer er avlyst de siste dagene, for eksempel Bryan Adams' norgeskonserter, som etter planen skulle holdes i Stavanger og Oslo i neste uke.