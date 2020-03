Antall døde øker kraftig i virusrammede Italia

Tre fotballspillere fra Italias toppdivisjon ble observert blant de mange som sto i kø for å hamstre mat i Napoli.

– Minner om krig

Tirsdag morgen sendte regjeringen ut en kunngjøring om at folk får lov til å bevege seg utendørs for å handle mat. Stenging av matbutikker er et ikke-tema.

Men om matforsyningen ikke er truet, meldes det om kritiske tilstander på flere overbelastede sykehus i Nord-Italia.

– Vi må velge hvem vi skal behandle, og hvem vi ikke skal behandle, ut fra alder og helsetilstand. Det er som i en krig. Folk må holde seg hjemme, sier anestesilege Christian Salaroli til den italienske avisen Corriere della Sera.

Flere italienske leger frykter katastrofe hvis antall kritisk syke pasienter fortsetter å stige.

Italias regjering håper de omfattende karantenetiltakene skal gjøre det mulig å få kontroll over situasjonen. Alle innbyggere må nå dokumentere at de har en god grunn hvis de vil reise utenfor områdene hvor de bor.

I tillegg oppfordres alle italienere til å holde seg hjemme og avlyse offentlige sammenkomster.

Tiltakene går svært hardt ut over landets økonomi. Milano-børsen falt 11,2 prosent under krakket mandag, og nedturen fortsatte tirsdag med et fall på 3,3 prosent.

