Silje Opseth trodde hun hadde vunnet tirsdagens Raw Air-renn i Lillehammer etter et kjempehopp i finaleomgangen.

På resultatlisten stod det at hun var 5,2 poeng foran Maren Lundby etter et hopp på 134 meter i 2. omgang.

Opseth jublet som besatt for sin første seier i verdenscupen, mens trener Gjermund Lunner gråt i intervju med TV 2.

Så begynte det å svirre noen meldinger om at det var regnet feil. At Maren Lundby ikke var kompensert tilstrekkelig for sin lavere gate.

Etter en lang ventetid ble det bekreftet av mediesjef Horst Nilgen i Det internasjonale Skiforbundet (FIS) at Lundby faktisk vant rennet offisielt.

– Hva skal jeg si, sier en gråtkvalt og ordfattig Silje Opseth til TV 2.

– Det er litt kjipt akkurat nå. Jeg unner Maren seieren, for all del, men... At jeg får lov å stå på pallen, og så er det bare tull. Det... Det hadde vært mye bedre om jeg fikk se med en gang at jeg ble nummer to. Da hadde jeg vært kjempeglad akkurat nå og gledet meg over karrierebeste. Men jeg føler meg litt smålurt.

– Hvordan var de minuttene i bua da du satt og ventet på resultatene?

– Det var de verste minuttene i mitt liv.

Maren Lundby var ikke spesielt lykkelig for seieren.

– Man tror det er en spøk. Jeg vet ikke hvordan jeg skal få trøste Silje nok. Jeg skulle helst ønske at det ikke var slik. Det er vanskelig for meg å glede meg over en seier når det blir slik, sier Lundby til TV 2.

– Jeg kan bare tenke meg hvordan jeg hadde reagert om det hadde skjedd meg. Da hadde jeg klikket enda mer enn Silje gjør nå. Jeg føler slik med ho.

Representante fra FIS legger seg flat.

– Jeg vet ikke hva som skjedde. Vi må sørge for at det ikke skjer igjen, sier Nilgen til TV 2.

– Jeg vet ikke om det var en teknisk feil, eller en menneskelig svikt. Jeg kan bare si at jeg er lei for dette.

– Er det pinlig for FIS?

– Absolutt. Når vi har et podium og feirer vinneren, så må vi være sikker på at det er vinneren. I dag virker det som vi tok feil.