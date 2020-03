Langrennskomiteen har i samråd med langrennsledelsen besluttet at den norske troppen til verdenscupavslutningen i Canada og USA ikke reiser.

– I den situasjon vi per nå er i med tanke på risiko for spredning og smitte av koronavirus, har vi et ansvar for å prioritere helse foran prestasjon, sier langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad.

– Det finnes viktigere ting enn skirenn

Langrennssjef Espen Bjervig sier til TV 2 at de tenker på flere enn bare utøverne.

– Dette er en totalvurdering. Det ene er det helsemessige i sjansen for å bli smittet, men det er også en større vurdering som går på vårt ansvar på å begrense smitter. I tillegg handler det om vårt ansvar som skiforbund om å ta vare på utøvere, ansatte og familier, sier langrennssjef Espen Bjervig til TV 2 og legger til:

– Så er det en usikkerhet som råder i verden nå. Vi skulle vært borte i 14 dager og vi vet ikke hvordan verden ser ut om 14 dager sånn som situasjonen er nå. Vi har valgt å stå over. Det finnes viktigere ting enn skirenn.

– Hva har dette å si for utøverne?

– For deres del handler det om at de går glipp av fem individuelle verdenscuprenn, og en mixed stafett. Therese vinner verdenscupen sammenlagt uansett, slik det ser ut. Johannes (Høsflot Klæbo) leder sprintverdenscupen, og kan teoretisk miste den. Men utøverne har stor forståelse for denne beslutningen, og dette er noe som går langt utenom det sportslige, understreker Bjervig.

Russeren Alexander Bolsjunov leder mennenes verdenscup foran Johannes Høsflot Klæbo. Therese Johaug er helt suveren blant jentene.

Det er renn både over distanse og sprint i løpet av perioden 14.-22. mars i Nord-Amerika. Kommende helg er det sprintrenn i Canada.

Flere renn avlyst

Junior-NM i langrenn på Beitostølen er avlyst i likhet med Birkebeinerrennet, på grunn av koronaviruset.

Folkehelseinstituttet anbefalte tirsdag kveld å avlyse eller utsette alle arrangement med over 500 deltakere.

Landslaget i fotball blir også berørt. Idrettsforbundet bekreftet at den viktige playoff-kampen mot Serbia spilles uten tilskuere på Ullevaal.