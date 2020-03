Det ble bekreftet på en felles pressekonferanse holdt av Norges Idrettsforbund, Norges Fotballforbund, Norges Håndballforbund, Norges Skiforbund og Norges Ishockeyforbund rundt spredningen av koronaviruset tirsdag kveld.

– Retter oss etter anbefalinger

Tidligere tirsdag kom Folkehelsedirektoratet (FHI) med nye anbefalinger om å avlyse, eller utsette, alle arrangementer med over 500 deltakere på grunn av situasjonen rundt koronaviruset.

– Endringen som kom i kveld får endringer både for landskamper, avvikling av serier i toppfotballen og ikke minst breddeaktiviteten. Mange er opptatt av kommende landskamp mot Serbia. Vi har fulgt situasjonen tett og forsøkt å identifisere tiltak i tråd med de anbefalinger som til enhver tid har vært gjeldene fra helsemyndighetene, slik at vi kan spille kampen foran et fullsatt Ullevaal Stadion, forklarer Gro Tvedt Anderssen i Norges Fotballforbund.

– Når helsemyndighetene har vært tydelig på at kampen bør spilles uten publikum, retter vi oss selvsagt etter dette. Hensynet til liv og helse til de 27.000 som hadde planlagt tilstedeværelse på Ullevaal 26. mars er viktigst, understreker Anderssen.

Alle som har kjøpt billett til kampen vil få refundert disse, opplyser NFF.

Seriestarten i toppfotballen og cupen vil bli vurdert fortløpende.

– Vi har dialog med klubbene om mulige løsninger og vil komme tilbake til hvilke tiltak vi kommer til å sette inn, forklarer Anderssen.

– Fokus på å ivareta liv og helse

Generalsekretær i Norges idrettsforbund, Karen Kvalevåg, sier at de tar situasjonen rundt koronaviruset i Norge og internasjonalt på største alvor.

– Vi oppfordrer derfor alle våre organisasjonsledd til å følge anbefalingen som nå er kommet fra norske helsemyndigheter. Vi synes det er leit, både for arrangør, utøvere og publikum, at vi ikke kan tilby store publikumsarrangementer og store idrettsøyeblikk sånn som vi ønsker. Men vårt fokus nå er å bidra til å ivareta liv og helse, sier Kvalevåg på pressekonferansen tirsdag kveld.

– Når det gjelder de økonomiske og sportslige konsekvensene av eventuelle avlysninger eller utsettelser, må vi komme tilbake til dette på et senere tidspunkt, forklarer hun videre.

Norges idrettsforbund jobber nå for å utarbeide juridisk informasjon og veiledning knyttet til situasjonen, som skal gjøres tilgjengelig for forbundets medlemmer.