Tirsdag bekreftet Evangelos Marinakis, som er eier av Olympiakos og Nottingham Forest at han har fått påvist koronaviruset.

Bekreftelsen kom på hans egen Instagram-profil.

– Det nylige viruset har besøkt meg og jeg føler det er mitt ansvar å dele det med offentligheten. Jeg føler meg bra, og tar alle nødvendige forutsetninger og følger legenes anbefalinger. Jeg anmoder sterkt at alle mine medborgere gjør det samme, skriver Marinakis.

Omar Elabdellaoui forteller at Olympiakos-spillerne ble testet for viruset samme dag som Marinakis offentliggjorde at han var blitt smittet.

– Alt går fint her i Athen, men presidenten i klubben har testet positivt på koronaviruset. Alle på laget ble testet på treningsfeltet i dag, sier landslagsprofilen til TV 2 tirsdag kveld.

– Er du bekymret?

– Jeg er faktisk ikke bekymret, og det virker som hele laget også er veldig rolige.

– Vi gjør ikke noe mer enn det alle andre gjør slik situasjonen er nå. Vi er ekstra nøye med håndhygiene, også holder jeg meg unna steder med mange mennesker. Det blir også mindre håndhilsing og klemmer, som vi vanligvis er glad i, forklarer Elabdellaoui.

Han forteller at treninger og kamper skal gå som vanlig, men at kampene i Hellas blir spilt uten tilskuere framover.