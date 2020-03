Blant tiltakene som anbefales for å hindre spredning av koronaviruset, er å unngå større folkeansamlinger og arrangementer.

– Arrangementer som samler mange mennesker, kan gi grunnlag for stor smittespredning, både på selve arrangementet og ved bruk av offentlig transport til og fra arrangementet, understreker Folkehelseinstituttet.

Tirsdag ettermiddag kom Folkehelseinstituttet med en anbefaling om at arrangementer med mer enn 500 deltakere avlyses eller utsettes.

– Må legges en plan

Mandag tok forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) intitiativ til dialog med høyskoler og universiteter om avlegging av eksamener, i forbindelse med virusutbruddet.

Det var Aftenposten som først meldte om saken.

Departementsråd Petter Skarheim sier til TV 2 at det tirsdag går ut et brev til universiteter og høyskoler, hvor de bes om å planlegge for ulike scenarier, slik at studenter får gjennomført praksisperioder og eksamener de trenger i studieløpene sine.

– Det må legges en plan for hvordan eksamen kan gjennomføres uten å for eksempel samle alle i en gymsal slik man tradisjonelt gjør, sier han.

Alternativer kan være hjemmeeksamen eller muntlig eksamen via Skype.

– Vi har tillit til at de vurderer og igangsetter relevante tiltak og at de planlegger godt, slik at de ivaretas på best mulig måte, sier Skarheim.

Følger situasjonen tett

Departementet har ikke egne beregninger på omfanget av virusutbruddet, og Skarheim forteller at de forholder seg til anslagene for smitte som helsemyndighetene gir.

– Vi har kommunikasjon med universitetene og høyskolene, Beredskapsrådet og Universitets- og høyskolerådet om det pågående virusutbruddet, sier han.

– Vi har bedt alle våre underliggende virksomheter om å følge med på og forholde seg til helsemyndighetenes råd og å oppdatere pandemiplanene sine, sier han.

Han påpeker at situasjonen kan endre seg raskt, og at departementet derfor har fokus på å følge situasjonen tett.

– Vi har bedt om ukentlige rapporteringer for virksomhetene våre om spredning, konsekvenser og tiltak de iverksetter, sier han.

Ny fase av epidemien

Tirsdag hadde 277 personer fått påvist koronavirus i Norge. De fleste har blitt smittet i utlandet, eller har hatt nærkontakt med personer som har blitt smittet i utlandet.

Samtidig har man nå et økende antall smittede der man ikke kan koble smitten til utlandet. Avdelingsdirektør Line Vold ved FHI opplyste tirsdag at for åtte av de smittede er eksponeringen under avklaring. For fem av disse ser det ut til at man ikke klarer å spore smitten til utlandet.

Dermed er vi i Norge inne i en ny fase av korona-epidemien.

– Vi ser at de som er rapportert smittet, fortsatt hovedsakelig er relatert til reiser. Men det er samtidig et økende antall smittede der vi ikke har klart å finne smittekjeden. Dette betyr at vi nå er i begynnelsen av den fasen der vi ser smitte i befolkningen som vi ikke kan følge, og det er nødvendig å innføre nye tiltak, sa Vold tirsdag kveld.