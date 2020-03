Frykter fremtiden for en hel bransje

– Jeg tror bare ikke at folk skjønner at vi kanskje er den bransjen som er hardest rammet. Alle snakker om at hotellene før hadde 82 prosent belegg, og nå har de 64 prosent. Vi snakker om at det som før var 100 prosent har gått ned til 25. Jeg tror ikke mange bedrifter i Norge ville klart å overleve hvis man kuttet ut 75 prosent av inntektene deres, på en uke, avslutter Widerøe.

Tone Østerdal i Norske konsertarrangører, understreker at det får store konsekvenser for hele musikkbransjen.



– Det er krevende tider og veldig mange er usikre på fremtiden nå, i form av tapte inntekter. Vi vet at billettsalget har stoppet opp for mange. Publikum sitter på gjerdet, forståelig nok, og det er nå en usikkerhet i bransjen som kommer til å få store konsekvenser i seg selv.



– Hva slags konsekvenser da?



– Det er selvfølgelig tap av inntekter. Det er en bransje med veldig små marginer, det er rett og slett mange som ikke vil tåle den belastningen som følger med avlysninger og myndighetspålagte kanselleringer av arrangementene.