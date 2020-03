Tirsdag kveld kommer helseminister Bent Høie (H), helsedirektør Bjørn Guldvog og avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet med siste nytt om koronautbruddet i Norge.

Se pressekonferansen direkte i toppen av saken.

Det er nå 277 personer som er smittet av korona i Norge.

85 har fått påvist smitte det siste døgnet.

De fleste personene er smittet i utlandet eller har vært i nærkontakt med folk i utlandet.

Ny fase

For åtte stykker er eksponering under avklaring og for fem av disse ser det ut til at man ikke klarer å spore smitte til utlandet, opplyser avdelingsdirektør Line Vold ved FHI.

– Vi er i en ny fase av epidemien nå. Vi ser at de som er rapportert smittet, fortsatt hovedsakelig er relatert til reiser. Men det er samtidig et økende antall smittede der vi ikke har klart å finne smittekjeden. Dette betyr at vi nå er i begynnelsen av den fasen der vi ser smitte i befolkningen som vi ikke kan følge, og det er nødvendig å innføre nye tiltak, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet tirsdag kveld.

I tillegg til god håndhygiene og gode hostevaner som er viktig i alle epidemiens faser, anbefaler vi nå kontaktreduserende tiltak så som økt bruk av hjemmekontor og fleksitid der dette er mulig, og å avlyse store arrangementer der mange samles tett, sier avdelingsdirektøren.

Alvorlig situasjon

De siste ukene er det lagt ned en stor innsats i å spore de som er smittet og hvor smitten kommer fra.

Helsedirektøren sier også at vi nå er over i en ny fase av utbruddet.

– Vi har det siste døgnet fått de første tilfellene av smitte som ikke kan spores, sier Guldvog.

Helsedirektøren understreker at situasjonen er alvorlig og at man må samarbeide for å få minst mulig smittespredning.

– Koronautbruddet kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Vår fremste jobber å ta vare på menneskene, enten de er koronasyke, har andre sykdommer eller er friske, sier helsedirektør Guldvog.

Global folkehelsekrise

Verdens helseorganisasjon erklærte 30. januar at viruset er en global folkehelsekrise.

26. februar ble en kvinne i Tromsø den første personen som testet positivt for viruset i Norge, etter å ha kommet hjem fra Kina.

Søndag ble den første personen i Norge lagt inn på sykehus som følge av viruset.

Innfører tiltak

Det er innført en rekke tiltak for å hindre spredning av koronaviruset.

Tirsdag ettermiddag kom Folkehelseinstituttet med en anbefaling om at arrangementer med mer enn 500 deltakere avlyses eller utsettes.

Tidligere tirsdag redegjorde helseminister Bent Høie om koronasituasjonen i Stortinget.

– Arbeidet med en vaksine mot koronaviruset foregår. Regjeringen har gitt 30 millioner ekstra til dette arbeidet, og norske aktører er med på arbeidet, sa han da.

