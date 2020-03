– Det som gir mening for folk flest, gir sjelden mening for FIS, fleiper en engasjert Leif Kristian Nestvold-Haugen.

Tirsdag publiserte han ett innlegg på Instagram hvor han luftet frustrasjonen og stilte en rekke kritiske spørsmål til Det internasjonale skiforbundet (FIS).

«FIS, hvor er dere? Hvorfor stikker dere hodet ned i sanden?» er noen av spørsmålene han stiller i posten.

Overfor TV 2 utdyper han:

– Det virker ikke som om koronaviruset er noe bekymring fra FIS, noe som kanskje er urovekkende. Løpere fra andre nasjoner uttrykker støtte og mener at jeg har helt riktig.

– Viruset er større enn både sammenlagtkuler og resultater. Dette handler om at folk dør. Alle er opptatt av dette og myndighetene roper ikke ulv ulv, dette er alvorlig, fortsetter en kritisk Nestvold-Haugen.

– Diskriminering

Kommende helg forflytter verdenscup-sirkuset seg til slovenske Kranjska Gora på grensen til Italia. Der får imidlertid ikke det italienske landslaget mulighet til å stå på startstreken fordi slovenske myndigheter og arrangøren ikke ønsker italienerne tilstede som følge av korona-utviklingen i nabolandet.

– Det er en form for diskrimineringen av Italia, sier Nestvold-Haugen til TV 2.

– Hvis det er noen som blir nektet på delta burde det gjelde for resten også. Det er enkelt å peke på Italia, men vi har reist sammen alle sammen. Det er ikke lenge siden vi handshaket med italienerne og nå er de ikke velkommen. Skal vi stå sammen med Italia og vise at dette er alvorlig, eller skal vi vente? spør han retorisk.

Det er allerede klart at arrangementet i helgen blir gjennomført med tomme tribuner i likhet med en rekke andre sportsbegivenheter i Europa, men det er ikke det som bekymrer Nestvold-Haugen.

– Vi kommer fra 40-50 nasjoner som skal treffes på arenaen. Det er like stor sannsynlig for at vi bærer smitte som vanlige folk som er på ferie i disse områdene, sier han og ramser opp at utøvere og støtteapparatat har reist via Frankrike, Sveits, Italia, Japan, Norge og Tyskland de siste to ukene.

– Vi utøvere og støtteapparat har et vel så stort ansvar som publikum som skal se på for å forhindre spredning. De fleste landslagene har ansatte som har vært hjemme i Italia i mellomtiden. Vi har alle vært i kontakt med hverandre eller i kontakt med områder hvor det er stor smitte.

Setter seg selv i koronakarantene

32-åringen er oppgitt over manglende informasjon fra Det internasjonale skiforbundet (FIS) i forbindelse med koronaviruset.