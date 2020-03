Tirsdag holdt Bergen kommune en pressekonferanse, der de informerte om nye vedtak og tiltak som er innført for å hindre spredning av koronaviruset.

– For oss som kommune og myndighet i Bergen, har det hele veien vært viktig å understreke at koronaviruset for de aller fleste av oss ikke er farlig eller dødelig, sier byrådsleder Roger Valhammer.

– Samtidig er vårt hovedbudskap og vår hovedoppgave å sikre de sårbare gruppene som faktisk har grunn til å være bekymret, legger han til.

Kommunen har allerede innført tiltak mot koronasmitte, men Valhammer sier at man ser behov for å gjøre ytterligere innstramminger og å innføre tydelige restriksjoner.

– Inngripen i folks hverdag

Kommunaldirektør Robert Rastad sier at det har vært ønskelig å fortsette med vedtak for å forhindre smitte av koronaviruset.

– Vi er klar over at ved å gjøre dette, fører det til inngripen i folks hverdag, sier han.

Samtidig understreker han at kommuneledelsen mener dette er beklagelig, men nødvendig.

Kommunen har fra før innført begrensninger for arrangementer. Det gjøres ingen direkte endringer i dette vedtaket, men det gjøres ytterligere restriksjoner som er knyttet til folkeansamlinger.

– Utesteder, serveringssteder, forsamlingslokaler og arenaer uten plasstildeling, altså der folk ikke sitter, skal legge til rette for at alle tilstedeværende personer kan holde en meter avstand til andre i hele lokalet eller på hele arenaområdet, sier Rastad.

Arrangører og deltakere må også etterleve arrangementsreglene som ble innført på fredag og sikre at deltakere kan ha god håndhygiene på stedet.

Hygienerestriksjoner

Kommunen har også sett på tiltak for kollektivreiser.

– Vi ønsker nå å være tydelige på at alle som benytter kollektivtransport skal være særlig oppmerksome på å følge de personlige hygienerestriksjonene og ta særlig hensyn til sine medreisende, sier Rastad.

Det er også gjort vedtak når det gjelder besøk til det som anses som sårbare brukere. Det innebærer folk som er på sykehus, eldreinstitusjoner, bofellesskap eller boliger med sårbare grupper.

Besøk til slike steder skal begrenses til kun det som er nødvendige.

Hjemlet i lov

De som er satt i karantene, skal etterleve gjeldende smittevernregler. Dette vedtaket er hjemlet i smittevernloven.

– Vi sier også at overnattingssteder skal tilrettelegge for å kunne ivareta gjester i karantene. Et overnattingssted som har en gjest som blir satt i karantene, må altså kunne ivareta den gjesten i karanteneperioden, sier han.

En rekke av de nye tiltakene som Bergen kommune presenterte tirsdag ettermiddag, er vedtak som er hjemlet i smittevernloven.

– Det er viktig for oss å si, at når vi hjemler alt dette i smittevernloven, gir det oss også mulighet for sanksjoner og straff, sier han.

– Det er ikke fordi vi ønsker å gå rundt og ilegge sanksjoner og straff, men fordi vi ønsker å være tydelige på at dette er ikke bare et vedtak vi gjør som ikke kan forfølges videre, legger han til.