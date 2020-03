Hver sommer samles over 2000 lag og rundt 30 000 deltakere for å spille Norway Cup på Ekebergsletta i Oslo. Ledelsen i turneringen har den siste tiden mottatt flere bekymringsmeldinger rundt fotball-turneringen som spilles i slutten av juli.



– Vi mottar naturligvis mange henvendelser om dagen om viruset. Først må jeg bare presisere at vi jobber målrettet for at det blir turnering i 2020. En eventuell avlysning av turneringen vil bli besluttet i juni måned, uten at vi per tid har en eksakt dato for det, sier markeds- og kommunikasjonssjef Trygve Nielsen.



Frem mot en beslutning i juni om turneringen skal avvikes eller ikke, vil Norway Cup-ledelsen forholde seg til Folkehelseinstituttet og kommunen.



– Vi er i dialog med Folkehelseinstituttet og kommuneoverlegen i Oslo som er øverste instans og vil fatte denne beslutningen. Jeg ber om forståelse at vi ikke kan være mer konkrete, da det ennå er flere måneder til turneringen og vi må se an situasjonen, forklarer Nielsen.



Norway Cup skal etter planen arrangeres i uke 31 og er den 48. turneringen siden starten i 1972.