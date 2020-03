Innfører korona-tiltak i Jahn Teigens bisettelse

Onsdag 11. mars bisettes Jahn Teigen i Tønsberg domkirke. Det er ventet full kirke og en rekke kjendiser.

Grunnet korona-frykt meldte artist Benedicte Adrian mandag at hun ikke kommer til å delta i bisettelsen.

Artisten sa til TV 2 at hun selv ikke er redd for koronaviruset, men at hun har nære og kjære hun må tenke på.

– Jeg er ikke redd for å få koronaviruset selv, men jeg har folk i min omgangskrets, for eksempel mor på sykehjem og barn på skole, som jeg må tenke på, sa hun mandag.

Setter maksgrense

Til TV 2 kan kommuneoverlege i Tønsberg, Sigmund Skei, fortelle at det vil bli gjort en rekke hygienetiltak både i og utenfor kirken. Tirsdag kveld anbefalte Folkehelseinstituttet (FHI) at arrangementer med mer enn 500 personer skulle utsettes etter avlyses.

– Det er to parallelle arrangementer i forbindelse med bisettelsen. Det er ett i kirken, og et utenfor med storskjerm. Nå har vi besluttet å sette en begrensning, slik at vi maksimalt slipper inn 500 personer på hvert arrangement, sier Skei, som mener det blir feil å gå mot FHIs råd.

Det vil også bli delt ut antibac til alle de fremmøtte, i form av dispensere inne i kirken og utenfor. Det vil også utdeling dersom de ikke har tilstrekkelig antall dispensere.

Jølstad begravelsesbyrå har, etter Skeis anmodning, bestemt at det kun skal være sitteplasser i kirken. De er nødt til å etterkomme kommuneoverlegens krav.

– Det vil ikke bli muligheter for å stå i kirken. Ståplassene er fjernet slik at det ikke skal bli så tett mellom alle de fremmøtte, sier Skei.

Adgangskontroll for fremmøtte

Kommuneoverlegen forteller også at det vil bli et avsperret område utenfor kirken hvor bisettelsen skal vises på storskjerm. Her vil det bli adgangskontroll.

– Alle som har forkjølelses-symptomer blir bedt om å se det på TV. Dersom noen som er synlig påvirket av sykdom dukker opp, vil de bli snudd i døren, sier Skei, og legger til at disse tiltakene er skreddersydd Teigens bisettelse.

Videre oppfordret han til «vanlig folkeskikk» og sunn fornuft.

TØNSBERG: Jahn Teigens hjemsted hedret artisten med minnekonsert etter hans død. Etter konserten la mange turen innom statuen av Teigen. Foto: Terje Bendiksby / NTB Scanpix

Plass til 550

Carsten Furuseth er kirkeverge i Tønsberg. Han har hatt travle dager i forkant av Teigens bisettelse, og forteller at bisettelsen blir langt større enn andre arrangementer de har holdt de siste årene.

– Vi omdisponerer mannskapene våre, og sørger for at alle skal føle seg trygge og ivaretatt, forteller Furuseth.

I kirken er det opprinnelig plass til 550 personer, og tirsdag kveld ble det besluttet at maksimalt 500 slipper inn.