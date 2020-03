Tirsdag ble det kjent at all undervisning på campus Øya og Tunga på NTNU i Trondheim ble avlyst 10. mars på grunn av uavklart smittesituasjon blant studenter og ansatte.

Blant de berørte som følge av sikkerhetstiltakene sitter studentene på fysioterapi-linja.

Andrea Gjeldnes (22) forteller at et et sted mellom 150 - 200 elever er sendt hjem fra undervisning og satt i karantene som følge av sikkerhetstiltak rund koronaviruset.

Skjedde kjapt

Til TV 2 forteller 22-åringen at de ble sendt hjem i hjemmekarantene på ubevisst tid. Hun studerer fysioterapi på campus Tunga.

– Alt dette skjedde så kjapt, og vi har ikke hørt noe mer. Det er vanskelig å forholde oss til hva vi skal gjøre, sier Gjeldnes.

I morgen skal fysioterapi-studentene i utgangspunktet ha skoleeksamen. Den første beskjeden studentene fikk var å forholde seg til at eksamen ville bli avviklet.

– Men for kort tid siden fikk vi ny melding om at vi skal forholde oss til at den vil bli gjennomført.

Mistet fokus

– Klarer du å fokusere på å lese til eksamen i alt det som skjer nå?

– Vi mistet noe fokus på eksamen da vi fikk beskjed om at den kom til å bli avvikla. Men nå må man bare sette seg ned og forberede seg på nytt.

Samtidig som Gjeldnes prater med TV 2 tikker det inn en ny melding fra skoleledelsen. Det er nå bestemt at studentene skal ha hjemmeeksamen.

– Det er det beste som kunne skjedd. Jeg vet mange studier benytter hjemmeeskamen, men det har vi aldri hatt. Det er helt supert, sier Andrea Gjeldnes.